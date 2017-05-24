Депутат предложил обложить налогом рекламу в электронных СМИ

24 мая 2017, 16:40 Комментарии

Депутат Дастан Бекешев (СДПК) предложил обложить налогом рекламу в электронных СМИ. Такое предложение он внес сегодня, 24 мая, на заседании Жогорку Кенеша.

Как сказал Бекешев, все печатные СМИ платят налоги от рекламы. На сегодняшний день электронные СМИ занимают 30% рекламного рынка. "Все печатные платят налоги от рекламы, почему электронные СМИ должны быть свободны?" - добавил он.

По мнению депутата, это еще дополнительный доход, чтобы пополнить бюджет страны.

Также он добавил, что необходимо перейти на безналичный расчет.