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Депутат предложил обложить налогом рекламу в электронных СМИ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360413_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427891-ru.html

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24 мая 2017, 16:40       Комментарии

Депутат Дастан Бекешев (СДПК) предложил обложить налогом рекламу в электронных СМИ. Такое предложение он внес сегодня, 24 мая, на заседании Жогорку Кенеша.
Как сказал Бекешев, все печатные СМИ платят налоги от рекламы. На сегодняшний день электронные СМИ занимают 30% рекламного рынка. "Все печатные платят налоги от рекламы, почему электронные СМИ должны быть свободны?" - добавил он.
По мнению депутата, это еще дополнительный доход, чтобы пополнить бюджет страны.
Также он добавил, что необходимо перейти на безналичный расчет.

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