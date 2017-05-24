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В Бишкеке и Оше состоится "Великая индийская свадьба"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360415_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427890-ru.html

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24 мая 2017, 16:45       Комментарии

Посольство Индии организует для кыргызстанцев грандиозное шоу "Великая индийская свадьба". Об этом сообщили в Минкультуры.
Болливудская группа Dance Era устроит для кыргызстанцев яркое танцевальное шоу "Великая индийская свадьба".
Шоу будет проходить два дня: 25 мая - в городе Оше в областной филармонии, 26 мая - в Бишкеке в Кыргызском национальном академическом театре драмы им. Т.Абдумомунова.
Вход для всех зрителей бесплатный.

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