В Бишкеке и Оше состоится "Великая индийская свадьба"

24 мая 2017, 16:45 Комментарии

Посольство Индии организует для кыргызстанцев грандиозное шоу "Великая индийская свадьба". Об этом сообщили в Минкультуры.

Болливудская группа Dance Era устроит для кыргызстанцев яркое танцевальное шоу "Великая индийская свадьба".

Шоу будет проходить два дня: 25 мая - в городе Оше в областной филармонии, 26 мая - в Бишкеке в Кыргызском национальном академическом театре драмы им. Т.Абдумомунова.

Вход для всех зрителей бесплатный.