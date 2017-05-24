В Бишкеке и Оше состоится "Великая индийская свадьба"

Посольство Индии организует для кыргызстанцев грандиозное шоу "Великая индийская свадьба". Об этом сообщили в Минкультуры.
Болливудская группа Dance Era устроит для кыргызстанцев яркое танцевальное шоу "Великая индийская свадьба".
Шоу будет проходить два дня: 25 мая - в городе Оше в областной филармонии, 26 мая - в Бишкеке в Кыргызском национальном академическом театре драмы им. Т.Абдумомунова.
Вход для всех зрителей бесплатный.
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