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Атамбаев: Для эффективной борьбы с терроризмом необходимо перекрыть им источники финансирования

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/almazbek-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427889-ru.html

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24 мая 2017, 16:18       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Для эффективной борьбы с терроризмом необходимо перекрыть им источники финансирования. Об этом говорится в обращении президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к участникам 42-го заседания Совета руководителей органов безопасности специальных служб стран СНГ.
Обращение главы государства зачитал руководитель аппарата Президента Кыргызстана Сапар Исаков.
Президент страны в своем сообщении отметил, что сегодня вопросы противодействия терроризму весьма актуальны.
"Ситуация в мире непостоянная. Наиболее значим рост терроризма на Ближнем Востоке. Для эффективной борьбы с терроризмом необходимо перекрыть им источники финансирования и материально-техническую обеспеченность", - передает слова А.Атамбаева Сапар Исаков.
Помимо этого глава государства обратил внимание руководителей спецслужб на борьбу с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.
"Также нужно уделить внимание вопросам информационной безопасности. Нужны конкретные меры по предупреждению кибератак", - подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

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