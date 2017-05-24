Атамбаев: Для эффективной борьбы с терроризмом необходимо перекрыть им источники финансирования

24 мая 2017, 16:18 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Для эффективной борьбы с терроризмом необходимо перекрыть им источники финансирования. Об этом говорится в обращении президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к участникам 42-го заседания Совета руководителей органов безопасности специальных служб стран СНГ.

Обращение главы государства зачитал руководитель аппарата Президента Кыргызстана Сапар Исаков.

Президент страны в своем сообщении отметил, что сегодня вопросы противодействия терроризму весьма актуальны.

"Ситуация в мире непостоянная. Наиболее значим рост терроризма на Ближнем Востоке. Для эффективной борьбы с терроризмом необходимо перекрыть им источники финансирования и материально-техническую обеспеченность", - передает слова А.Атамбаева Сапар Исаков.

Помимо этого глава государства обратил внимание руководителей спецслужб на борьбу с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

"Также нужно уделить внимание вопросам информационной безопасности. Нужны конкретные меры по предупреждению кибератак", - подчеркнул Алмазбек Атамбаев.