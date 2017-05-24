За 2010-2016 годы объем торговли между Кыргызстаном и ОАЭ составил более 500 млн долларов США

24 мая 2017, 16:27 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В Бишкеке проходит Бизнес-форум "Кыргызская Республика - Объединенные Арабские Эмираты" с участием министра экономики КР Арзыбека Кожошева, заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества по экономическим вопросам и торговли ОАЭ Мохамеда Шарафа, представителей государственных органов и бизнес-структур двух стран.

Как отметил министр А.Кожошев в своей приветственной речи, Бизнес-форум является площадкой для обмена мнениями по вопросам дальнейшего продвижения экономического взаимодействия КР и ОАЭ, а также способен помочь в установлении деловых контактов между бизнес-кругами двух стран.

"Кыргызская Республика придает особое значение развитию дружеских отношений с ОАЭ. Двусторонние отношения между нашими странами находятся на подъеме. В декабре 2014 года состоялся первый в истории двусторонних отношений официальный визит Президента КР А. Атамбаева в ОАЭ в ходе которого были подписаны основные соглашения в экономической сфере, призванные создать условия для дальнейшего сотрудничества", - сказал министр.

По его словам, за последние годы объем товарооборота между Кыргызстаном и ОАЭ имеет динамику постоянного роста. За период с 2010 года по 2016 год объем торговли составил 520,7 млн долларов США. "Конечно, в абсолютном выражении эти цифры сравнительно небольшие, но это говорит о том, что у нас имеется далеко идущий нереализованный потенциал", - отметил глава Минэкономики КР.

Как рассказал А.Кожошев, в целях создания условий для инвесторов Кыргызстан активно проводит работу по улучшению благоприятного инвестиционного климата, увеличению рынков сбыта и улучшения доступа к ним.

Так, Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Вступление в ЕАЭС открыло для предприятий КР новые перспективы. Это касается и предприятий с иностранными инвестициями, зарегистрированными в Кыргызстане, что может быть интересным для инвесторов из ОАЭ. Снимаются барьеры на пути движения товаров, услуг и капитала на рынки 5-ти стран-участниц ЕАЭС, с населением более 180 млн. человек.

Помимо этого, в январе 2016 года Европейский Союз предоставил Кыргызстану право участия во Всеобщей системе преференций (ВСП+). Продукция Кыргызстана более чем 6000 товарным позициям может импортироваться в страны-члены ЕС без таможенных пошлин с рынком более 400 млн. чел. На данное время, Кыргызстан является единственной страной в Центральной Азии, получившей право ВСП+.

В стране создан наиболее либеральный налоговый режим. Ставки налога на прибыль и подоходный налог составляют по 10%, НДС 12%, что выгодно отличаются от аналогичных ставок в соседних странах таких как: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Китай.

Существующие тарифы на электроэнергию являются самыми низкими среди стран СНГ. В стране присутствует квалифицированная рабочая сила и система образования, которая позволяет в короткие сроки подготовить необходимый персонал.

В Кыргызстане сформирована стабильная и устойчивая база для развития потенциала государственно-частного партнерства (ГЧП): создана законодательная база; институциональная основа; а также Фонд финансирования подготовки проектов ГЧП.

Для развития туризма и привлечения инвестиций с 2012 году действует безвизовый режим для граждан 61 государства сроком до 60 дней.

"Вышеуказанные факторы инвестиционного климата нашей страны позволяет иностранным инвесторам вести активную деятельность в КР, привлекать новые технологии и получать экономическую выгоду от вложенных средств. Мы высоко оцениваем значимость сегодняшнего события и надеемся, что данное мероприятие послужит мощным стимулом для продвижения взаимных идей и целей по развитию долгосрочного сотрудничества, - заключил А.Кожошев.

Следует отметить, целью Бизнес-форума является расширение торгово-экономических и инвестиционных отношений, а также установление деловых контактов между представителями делового сообщества двух стран.