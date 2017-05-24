Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент А.Атамбаев принял главу МИД ОАЭ шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна (фото)Президент А.Атамбаев принял главу МИД ОАЭ шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна (фото)Ребенок выбежал на дорогу и налетел на автомобиль — видео очевидцаРебенок выбежал на дорогу и налетел на автомобиль — видео очевидца

За 2010-2016 годы объем торговли между Кыргызстаном и ОАЭ составил более 500 млн долларов США

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/za-2010-2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427888-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанец избил и изнасиловал девушку прямо на улице в Подмосковье

Кыргызстан и ОАЭ активизируют торгово-экономическое сотрудничество

В Кыргызстане за последние 3 года усыновили около 3 тыс. детей

Кыргызстанец осужден на 3 года за изнасилование жительницы Калининграда

По итогам I квартала экспорт увеличился на 128%, рост импорта составил 115%

24 мая 2017, 16:27       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В Бишкеке проходит Бизнес-форум "Кыргызская Республика - Объединенные Арабские Эмираты" с участием министра экономики КР Арзыбека Кожошева, заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества по экономическим вопросам и торговли ОАЭ Мохамеда Шарафа, представителей государственных органов и бизнес-структур двух стран.
Как отметил министр А.Кожошев в своей приветственной речи, Бизнес-форум является площадкой для обмена мнениями по вопросам дальнейшего продвижения экономического взаимодействия КР и ОАЭ, а также способен помочь в установлении деловых контактов между бизнес-кругами двух стран.
"Кыргызская Республика придает особое значение развитию дружеских отношений с ОАЭ. Двусторонние отношения между нашими странами находятся на подъеме. В декабре 2014 года состоялся первый в истории двусторонних отношений официальный визит Президента КР А. Атамбаева в ОАЭ в ходе которого были подписаны основные соглашения в экономической сфере, призванные создать условия для дальнейшего сотрудничества", - сказал министр.
По его словам, за последние годы объем товарооборота между Кыргызстаном и ОАЭ имеет динамику постоянного роста. За период с 2010 года по 2016 год объем торговли составил 520,7 млн долларов США. "Конечно, в абсолютном выражении эти цифры сравнительно небольшие, но это говорит о том, что у нас имеется далеко идущий нереализованный потенциал", - отметил глава Минэкономики КР.
Как рассказал А.Кожошев, в целях создания условий для инвесторов Кыргызстан активно проводит работу по улучшению благоприятного инвестиционного климата, увеличению рынков сбыта и улучшения доступа к ним.
Так, Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Вступление в ЕАЭС открыло для предприятий КР новые перспективы. Это касается и предприятий с иностранными инвестициями, зарегистрированными в Кыргызстане, что может быть интересным для инвесторов из ОАЭ. Снимаются барьеры на пути движения товаров, услуг и капитала на рынки 5-ти стран-участниц ЕАЭС, с населением более 180 млн. человек.
Помимо этого, в январе 2016 года Европейский Союз предоставил Кыргызстану право участия во Всеобщей системе преференций (ВСП+). Продукция Кыргызстана более чем 6000 товарным позициям может импортироваться в страны-члены ЕС без таможенных пошлин с рынком более 400 млн. чел. На данное время, Кыргызстан является единственной страной в Центральной Азии, получившей право ВСП+.
В стране создан наиболее либеральный налоговый режим. Ставки налога на прибыль и подоходный налог составляют по 10%, НДС 12%, что выгодно отличаются от аналогичных ставок в соседних странах таких как: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Китай.
Существующие тарифы на электроэнергию являются самыми низкими среди стран СНГ. В стране присутствует квалифицированная рабочая сила и система образования, которая позволяет в короткие сроки подготовить необходимый персонал.
В Кыргызстане сформирована стабильная и устойчивая база для развития потенциала государственно-частного партнерства (ГЧП): создана законодательная база; институциональная основа; а также Фонд финансирования подготовки проектов ГЧП.
Для развития туризма и привлечения инвестиций с 2012 году действует безвизовый режим для граждан 61 государства сроком до 60 дней.
"Вышеуказанные факторы инвестиционного климата нашей страны позволяет иностранным инвесторам вести активную деятельность в КР, привлекать новые технологии и получать экономическую выгоду от вложенных средств. Мы высоко оцениваем значимость сегодняшнего события и надеемся, что данное мероприятие послужит мощным стимулом для продвижения взаимных идей и целей по развитию долгосрочного сотрудничества, - заключил А.Кожошев.
Следует отметить, целью Бизнес-форума является расширение торгово-экономических и инвестиционных отношений, а также установление деловых контактов между представителями делового сообщества двух стран.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум