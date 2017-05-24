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Новости Кыргызстана

В Кыргызстане за последние 3 года усыновили около 3 тыс. детейВ Кыргызстане за последние 3 года усыновили около 3 тыс. детейКыргызстанец осужден на 3 года за изнасилование жительницы КалининградаКыргызстанец осужден на 3 года за изнасилование жительницы Калининграда

В 2016 году выявлено более 7 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из них 139 подверглись насилию

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427887-ru.html

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В Джалал-Абаде подросток изнасиловал первоклассника

В Джалал-Абаде 13-летний подросток изнасиловал первоклассника

24 мая 2017, 16:05       Комментарии

В 2016 году выявлено 7 тыс. 380 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом АКИpress сообщили в Министерстве социального развития. По их данным, из них 1558 детей оставшиеся без попечения родителей, 139 детей подверглись жестокому обращению (насилию), 2 тыс. 290 детей находятся в конфликте с законом.
Согласно статистике, в 2014 году выявлено 5 тыс. 841 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: из них 37 детей, подверглись жестокому обращению, а 2 тыс. 85 детей находятся в конфликте с законом; в 2015 году выявлено 7 тыс. 629 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: из них 108 подверглись насилию, а 1 тыс. 853 - в конфликте с законом.

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