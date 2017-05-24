В 2016 году выявлено более 7 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из них 139 подверглись насилию

24 мая 2017, 16:05 Комментарии

В 2016 году выявлено 7 тыс. 380 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом АКИpress сообщили в Министерстве социального развития. По их данным, из них 1558 детей оставшиеся без попечения родителей, 139 детей подверглись жестокому обращению (насилию), 2 тыс. 290 детей находятся в конфликте с законом.

Согласно статистике, в 2014 году выявлено 5 тыс. 841 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: из них 37 детей, подверглись жестокому обращению, а 2 тыс. 85 детей находятся в конфликте с законом; в 2015 году выявлено 7 тыс. 629 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: из них 108 подверглись насилию, а 1 тыс. 853 - в конфликте с законом.