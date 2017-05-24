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Ребенок выбежал на дорогу и налетел на автомобиль — видео очевидца

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427885-ru.html

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Депутат: Мы хвастаемся туристическими городами, где плохие дороги

24 мая 2017, 16:25       Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. В селе Ново-Павловка Сокулукского района подросток выбежал на дорогу и налетел на автомобиль, сообщил в соцсетях гражданский активист Айбек Баратов.
По его словам, наезд произошел 25 мая около 9 часов утра на сельском рынке "Заря".
На кадрах видно, что внедорожник Lexus GX на небольшой скорости едет по узкой автодороге, когда на проезжую часть выбегает мальчик и сталкивается с автомобилем. Отмечается, что от удара ребенок потерял сознание.
В пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Чуйской области информацию уточняют.

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