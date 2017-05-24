Ребенок выбежал на дорогу и налетел на автомобиль — видео очевидца

24 мая 2017, 16:25 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. В селе Ново-Павловка Сокулукского района подросток выбежал на дорогу и налетел на автомобиль, сообщил в соцсетях гражданский активист Айбек Баратов.

По его словам, наезд произошел 25 мая около 9 часов утра на сельском рынке "Заря".

На кадрах видно, что внедорожник Lexus GX на небольшой скорости едет по узкой автодороге, когда на проезжую часть выбегает мальчик и сталкивается с автомобилем. Отмечается, что от удара ребенок потерял сознание.

В пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Чуйской области информацию уточняют.