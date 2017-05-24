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Кыргызстанец осужден на 3 года за изнасилование жительницы Калининграда

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427884-ru.html

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24 мая 2017, 16:01       Комментарии

В Калининграде к трем годам колонии общего режима приговорили гражданина Кыргызстана, который изнасиловал местную жительницу, пишут российские СМИ со ссылкой на прокуратуру Московского района.
23 мая мужчину признали виновным в совершении преступления по статье "изнасилование" УК РФ.
"При вынесении приговора суд учел, что подсудимый признал вину, раскаялся, содержит несовершеннолетних детей и частично возместил моральный вред пострадавшей. Приговор в законную силу не вступил. Напомним, 13 сентября 2015 года таксист притормозил около остановки у Центрального рынка и предложил подвезти сидевшую там женщину. Доехав до Южного вокзала, мужчина изнасиловал ее в своей машине", – говорится в сообщении.

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