Кыргызстанец осужден на 3 года за изнасилование жительницы Калининграда

24 мая 2017, 16:01 Комментарии

В Калининграде к трем годам колонии общего режима приговорили гражданина Кыргызстана, который изнасиловал местную жительницу, пишут российские СМИ со ссылкой на прокуратуру Московского района.

23 мая мужчину признали виновным в совершении преступления по статье "изнасилование" УК РФ.

"При вынесении приговора суд учел, что подсудимый признал вину, раскаялся, содержит несовершеннолетних детей и частично возместил моральный вред пострадавшей. Приговор в законную силу не вступил. Напомним, 13 сентября 2015 года таксист притормозил около остановки у Центрального рынка и предложил подвезти сидевшую там женщину. Доехав до Южного вокзала, мужчина изнасиловал ее в своей машине", – говорится в сообщении.