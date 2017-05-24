Депутат предложила прекратить выдачу бюджетных ссуд

24 мая 2017, 15:51 Комментарии

В Жогорку Кенеше предложили прекратить выдачу ссуд из государственного бюджета. Такое предложение внесла сегодня, 24 мая, депутат Алтынай Омурбекова (РАЖ) на заседании парламента.

Как она отметила, ссуды на сегодняшний день превращаются в законное отмывание денег, поэтому нужно прекращать их выдачу.

По ее словам, государственные компании не стали прибыльными из-за того, что получили ссуды. "Я думаю нужно завершить ранее выданные ссуды и далее прекращать это", - отметила она.

Депутат добавила, что государство собирает 100 млрд, а тратит 120, и с каждым годом все глубже падает в долговую яму.