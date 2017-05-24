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Депутат предложила прекратить выдачу бюджетных ссуд

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360389_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427883-ru.html

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24 мая 2017, 15:51       Комментарии

В Жогорку Кенеше предложили прекратить выдачу ссуд из государственного бюджета. Такое предложение внесла сегодня, 24 мая, депутат Алтынай Омурбекова (РАЖ) на заседании парламента.
Как она отметила, ссуды на сегодняшний день превращаются в законное отмывание денег, поэтому нужно прекращать их выдачу.
По ее словам, государственные компании не стали прибыльными из-за того, что получили ссуды. "Я думаю нужно завершить ранее выданные ссуды и далее прекращать это", - отметила она.
Депутат добавила, что государство собирает 100 млрд, а тратит 120, и с каждым годом все глубже падает в долговую яму.

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