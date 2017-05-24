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Меры безопасности на Кубке конфедераций FIFA 2017 в России обсудили в Бишкеке

Источник:
http://kabar.kg/news/mery-bezo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427882-ru.html

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Терроризм и безопасность на футболе обсуждают главы спецслужб СНГ в Бишкеке

24 мая 2017, 15:59       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Обеспечение мер безопасности на Кубке конфедераций FIFA 2017 по футболу, который пройдет в этом году в России, обсудили на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ в Бишкеке.
Представители спецслужб обменялись опытом по обеспечению безопасности на важных общественных и спортивных мероприятиях международного уровня, сообщили в пресс-службе.
Как известно, игры Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Турнир рассматривается как "репетиционный" перед чемпионатом мира, который пройдет в России в 2018 году.
В Кубке конфедераций примут участие Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира 2014), Австралия (победитель Кубка Азии 2015), Чили (победитель Кубка Америки 2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК 2016), Португалия (чемпион Европы 2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций 2017).

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