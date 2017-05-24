Меры безопасности на Кубке конфедераций FIFA 2017 в России обсудили в Бишкеке

24 мая 2017, 15:59 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Обеспечение мер безопасности на Кубке конфедераций FIFA 2017 по футболу, который пройдет в этом году в России, обсудили на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ в Бишкеке.

Представители спецслужб обменялись опытом по обеспечению безопасности на важных общественных и спортивных мероприятиях международного уровня, сообщили в пресс-службе.

Как известно, игры Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Турнир рассматривается как "репетиционный" перед чемпионатом мира, который пройдет в России в 2018 году.

В Кубке конфедераций примут участие Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира 2014), Австралия (победитель Кубка Азии 2015), Чили (победитель Кубка Америки 2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК 2016), Португалия (чемпион Европы 2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций 2017).