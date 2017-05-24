Интервью наоборот: депутат Иманалиев задал вопросы журналисту Жекшееву

24 мая 2017, 15:37 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша, в прошлом журналист Каныбек Иманалиев проинтервьюировал ведущего телепередачи "Кайгуул ТВ" на канале НТС Азията Жекшеева.

Каныбек Иманалиев: Я тоже когда-то был журналистом. Последнее интервью брал в 1994 году у Чингиза Айтматова, вам тогда было семь лет. Скажите, пожалуйста, если бы вы беседовали с Чингизом Торекуловичем, какой вопрос ему бы задали?

Азият Жекшеев: Я бы спросил, как мы можем поднять уровень кыргызского языка.

К. И.: Готовясь к интервью, я посмотрел вашу последнюю передачу. Оказывается, некоторые из них набирают до полумиллиона просмотров в Интернете. Скажите мне как талантливый журналист, кто, по-вашему, виноват в том, что у нас такая страшная ситуация на дорогах - в ДТП ежегодно погибают до 1 200 человек, а около 10 тысяч становятся инвалидами? Законы? Милиция? Водители?

А. Ж.: Виноваты все. Есть патрульные, которые плохо несут службу, есть некультурные водители... А Министерство транспорта и мэрия столицы никак не могут хорошенько отремонтировать дороги. На многих улицах отсутствует ночное освещение: я ведь тоже автовладелец, поэтому могу сказать, что трудно заметить пешехода на темной дороге. Водители, которые едут на большой скорости, не успевают вовремя среагировать... В целом, на мой взгляд, между соответствующими ведомствами нет слаженного взаимодействия. Чтобы изменить ситуацию на дорогах, надо решить и эту задачу.

К. И.: Если бы вы стали депутатом Жогорку Кенеша, какие предложения внесли бы для улучшения "дорожного" законодательства?

А. Ж.: Все необходимые законы и нормативные акты у нас имеются. Я бы просто потребовал взять под жесткий контроль их исполнение.

К. И.: Азият, в вашей передаче часто показывают пьяных девушек и женщин. То они поножовщину устроили, то не подчинились правоохранителям... Вы предвзято относитесь к представительницам прекрасного пола, или они действительно стали такими?

А. Ж.: Мы ни за кем не следим специально - ни за женщинами, ни за мужчинами. Показываем только факты.

К. И.: Также вы показываете потерпевших, виновников автоаварий и других происшествий. За два года существования программы кто-нибудь из ваших героев понес наказание?

А. Ж.: Мне часто задают этот вопрос. К сожалению, я делаю программу "Кайгуул ТВ" один и зачастую не имею возможности отслеживать дальнейшую судьбу ее героев. В редких случаях, потерпевшая сторона обращается с жалобой на то, что проблема, которую мы осветили, не решается по закону. Тогда мы стараемся следить за развитием событий.

К. И.: Можете вспомнить сюжет, который вас особенно огорчил, задел?

А. Ж.: Например, история в селе Шалта, где насмерть сбили девушку. В таких случаях думаешь: что молодая девушка делала поздно ночью на дороге? Почему парень, сбивший ее, скрылся с места ДТП? Хорошо, что милиция быстро выяснила адрес виновника, его ищут. Последние новости по данному факту я еще не уточнял... Каждая история наталкивает меня на определенные размышления.

К. И.: Согласно информации, опубликованной в газете "Вечерний Бишкек", 40 процентов автоаварий происходят в момент преследования нарушителя сотрудниками патрульной милиции. Может, и они виноваты в увеличении числа ДТП?

А. Ж.: Возможно, но у меня нет точной информации на этот счет. Правоохранители не имеют права преследовать кого бы то ни было на частном транспорте. В социальных сетях часто вижу призывы активистов не подчиняться патрульным в таких ситуациях. Поэтому многие водители, когда видят милиционера на частной машине, не останавливаются, а инспекторы, которые гонятся за нарушителями на своем транспорте, в случае ДТП уезжают с места происшествия, поскольку их действия незаконны.

К. И.: Давайте сменим тему разговора. Вот у нас замечательная страна, красивая природа, добродушный и щедрый народ. Но, к сожалению, с экономикой проблемы. Как вы думаете, почему?

А. Ж.: Щедрые мы очень. Может быть, из-за этого.

К. И.: Давайте, я задам вопрос иначе. Мы гордимся "Манасом", Чингизом Айтматовым, своей историей... А чего нам нужно стыдиться?

А. Ж.: Я не стыжусь ничего в Кыргызстане.

К. И.: Даже того, что у нас махровым цветом цветет коррупция?

А. Ж.: Этого стыжусь. Но все равно я горд оттого, что родился и вырос в Кыргызстане. И стараюсь бороться с коррупцией по мере своих возможностей.

К. И.: Если вам выпадет возможность поехать в США и взять интервью у Дональда Трампа, о чем вы его спросите?

А. Ж.: У меня пока нет такой цели. Если поеду, то и вопросы придумаю.

К. И.: Хорошо. Тогда о чем вы хотели бы спросить Алмазбека Атамбаева?

А. Ж.: Ни о чем. Я просто предложил бы ему выйти на улицы и посмотреть, что происходит у нас на дорогах.

К. И.: Срок полномочий действующего президента истекает через четыре месяца. Какими достижениями, на ваш взгляд, он может похвастать?

А. Ж.: На этот вопрос я отвечу как гражданин, а не как журналист. В стране сейчас спокойно. Конечно, политическая жизнь бурлит, но за годы правления Атамбаева не было ни многотысячных митингов, ни попыток госпереворота. Хотя неприятно, что после некоторых трагических происшествий глава государства не выступил с обращением к гражданам...

К. И.: Назовите пять качеств хорошего президента.

А. Ж.: Думаю, это должен быть отзывчивый, думающий о согражданах человек, выходец из народа, который с достоинством будет представлять страну на международной арене. Он должен быть вместе с народом в трудные моменты, быть способным нести ответственность за свои слова и поступки.

К. И.: Я планирую посетить находящегося в заключении Омурбека Текебаева. О чем вы спросили бы его на моем месте?

А. Ж.: Только об одном: справедливы ли обвинения, которые ему предъявляют. Ведь из-за таких политиков происходят митинги, причем организаторы всегда заявляют, что на акцию протеста "вышел народ", хотя собираются только родственники и друзья подозреваемого.

К. И.: Близится священный месяц Рамазан, когда мусульмане должны прощать чужие грехи и просить прощения за свои. У кого бы вы попросили прощения?

А. Ж.: У родителей. Иногда они ругают нас, желая, чтобы мы стали лучше. В такие моменты можно сказать что-то плохое, обидное в ответ. Прошу прощения у родителей, если я это делал. Я очень ими горжусь, уважаю и готов свернуть ради них горы.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Депутат ЖК 6 созыва Каныбек Иманалиев К. И.: Какую последнюю книгу вы прочли?

А. Ж.: К сожалению, давно не читал книг. Последняя - "Всадник без головы" Майна Рида.

К. И.: А последний фильм, который смотрели?

А. Ж.: Не помню... Давно не смотрел кино. По ночам я работаю, домой прихожу утром, отсыпаюсь и опять ухожу на работу.

К. И.: А когда вы последний раз были в театре?

А. Ж.: Два года назад.

К. И.: Какая музыка вам по душе?

А. Ж.: Любая, которая приятна на слух. Например, творчество Гульзады Рыскуловой.

К. И.: Что для вас Кыргызстан?

А. Ж.: Благодатная земля.

К. И.: Что для вас любовь?

А. Ж.: Смысл жизни.

К. И.: Что для вас Бог?

А. Ж.: Вера.

К. И.: Сколько лет вы хотели бы прожить?

А. Ж.: Сколько Бог определит...

К. И.: Каким видом спорта вы увлекаетесь?

А. Ж.: Баскетболом.

К. И.: Представьте, что в Кыргызстан через границу проникли 20 террористов. Ваша первая реакция?

А. Ж.: Если будет нужда в защитниках родины, я постараюсь быть там.

К. И.: Вы умеете стрелять?

А. Ж.: Умею.

К. И.: Кого бы взяли с собой?

А. Ж.: Надежных товарищей.