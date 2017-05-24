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По итогам I квартала экспорт увеличился на 128%, рост импорта составил 115%По итогам I квартала экспорт увеличился на 128%, рост импорта составил 115%

Рост численности мусульман в КР вызывает трения в обществе — Маликов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427880-ru.html

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ДУМК определил размер мусульманских пожертвований в месяц рамазан

24 мая 2017, 15:51       Комментарии

БИШКЕКЕ, 24 мая - Sputnik. Рост численности мусульман в стране вызывает трения в обществе, заявил во время видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан член Совета улемов КР Кадыр Маликов.
Видеомост, посвященный священному для мусульман месяцу Рамазан, объединил площадки в Бишкеке, Баку, Астане и Минске.
По мнению Маликова, рост численности мусульман и некачественное духовное образование кыргызстанцев часто приводят к конфликтам в соцсетях.
"Не дай Бог, но эти конфликты могут "выйти на улицы". Недопонимание между светским и мусульманским обществом возникает периодически и может привести к расколу. Чтобы избежать этого, муфтият и ряд НПО подготовили соответствующий план мероприятий", - сказал Маликов.
Среди прочих в плане предусмотрено и мероприятие под названием "Рамазан - праздник души", которое пройдет 26 июня. Его цель - донести до молодежи смысл ислама, способствовать сближению светской и мусульманской частей общества.
"26 июня в Бишкеке пройдут конкурсы, викторины, фотосессии, игры для детей, будут звучать народные песни... Не каждый может прийти в мечеть и спросить об исламе. Мы создаем открытую площадку для просвещения населения, чтобы сплотить представителей разных религий", - объяснил теолог.
Он отметил, что в столице запланировано и мероприятие под названием "Шатер Рамазана", в рамках которого будут проводиться ифтары для малоимущих граждан.
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