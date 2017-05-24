На Филиппинах боевики взяли в заложники священника и прихожан церкви

24 мая 2017, 15:22 Комментарии

Боевики, связанные с террористической группировкой "Исламское государство", атаковавшие город Марави на филиппинском острове Минданао, захватили в заложники католического священника и около 10 прихожан. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Independent.

Президент Конференции католических епископов Филиппин архиепископ Сокрейтс Виллегас заявил, что исламисты угрожают убить заложников, "если противостоящие им правительственные силы не будут отозваны". Священник обратился к филиппинцам с просьбой молиться за пленников, а к правительству - сделать все возможное для обеспечения безопасности и освобождения заложников.

22 мая президент Филиппин Родриго Дутерте в связи с масштабной атакой террористов распорядился ввести военное положение в провинции Минданао, а также экстренно прервал визит в Россию и возвращается на родину.

"Если нужно ввести военное положение на год, это будет год. Если [удастся ограничиться] месяцем, то я был бы счастлив. Для моих соотечественников это не слишком страшно. Я еду домой. Когда я вернусь, буду решать эту проблему", - заявил Дутерте в специальном видеообращении.

На ряде южных филиппинских островов действуют несколько террористических группировок. Одна из них - "Абу Сайяф" была основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от Усамы бен Ладена, главаря террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России). "Абу Сайяф" известна вымогательствами, похищением людей, подрывами и жестокими казнями. Она считается одной из наиболее опасных в регионе. Присягнула на верность ИГ.