ГУВД: Судьбу задержанных на рынке "Дыйкан" арендаторов решит суд

24 мая 2017, 15:26 Комментарии

Арендаторы рынка препятствовали исполнению постановления мэрии Бишкека, и для того чтобы конфликт не перешел во что-то большее, сотрудники милиции задержали 11 граждан. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

В настоящее время задержанные проходят по 371 статье административного кодекса (Неповиновение законному распоряжению или сотруднику органов внутренних дел и других лиц, осуществляющих обязанности по охране порядка).

"Сейчас их дела рассматривает суд, возможно, это будет штраф и арест на срок до пяти суток. Сумма штрафа устанавливается судом, обычно это от двух до пяти расчетных показателей", - сообщил руководитель пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов.