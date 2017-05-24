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ГУВД: Судьбу задержанных на рынке "Дыйкан" арендаторов решит суд

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360405_gy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427877-ru.html

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24 мая 2017, 15:26       Комментарии

Арендаторы рынка препятствовали исполнению постановления мэрии Бишкека, и для того чтобы конфликт не перешел во что-то большее, сотрудники милиции задержали 11 граждан. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.
В настоящее время задержанные проходят по 371 статье административного кодекса (Неповиновение законному распоряжению или сотруднику органов внутренних дел и других лиц, осуществляющих обязанности по охране порядка).
"Сейчас их дела рассматривает суд, возможно, это будет штраф и арест на срок до пяти суток. Сумма штрафа устанавливается судом, обычно это от двух до пяти расчетных показателей", - сообщил руководитель пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов.

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