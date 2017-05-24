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По итогам I квартала экспорт увеличился на 128%, рост импорта составил 115%

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360410_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427876-ru.html

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24 мая 2017, 15:44       Комментарии

По итогам I квартала экспорт увеличился на 128%, рост импорта составил 115%. Эти показатели сходятся с данными Евразийской экономической комиссии, отмечающей рост экспорта с Кыргызской Республикой на 131%. Об этом сегодня, 24 мая, заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов по итогам ознакомления с работой контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек-автодорожный".
"Снятие таможенного контроля на кыргызско-казахстанской государственной границе повлияло на качество статистического учета. Данные государственных органов расходились с цифрами, которые предоставляли предприниматели. Для исправления сложившейся ситуации была разработана новая методика учета товаров и грузов, проходящих через кыргызско-казахстанскую границу.
Сегодня на всех контрольно-пропускных пунктах, действующих на территории страны, внедрена новая методология учета ввозимого и вывозимого товара. Данная методология позволяет получать объективные данные об объемах торговых операций, в том числе со странами Евразийского экономического союза.
В настоящее время ведется работа по совершенствованию работы контрольно-пропускных пунктов с целью облегчения условий прохождения линии государственной границы, более оперативного оформления всех документов и прохождения установленных процедур", – сказал Панкратов.
Вице-премьер-министр отметил, что правительство приложит все усилия для сохранения положительной динамики роста экспорта по итогам года.
"За январь-март 2017 года экспорт мясной продукции увеличился на 581,1%, фруктов и орехов на 188,5%, молочных продуктов на 85,9%, продукции легкой и текстильной промышленности на 155%. Учитывая это, мы будем и дальше оказывать поддержку экспортоориентированным производствам и создавать условия для развития экспорта", - резюмировал чиновник.
Отметим, в настоящее время проводится реконструкция КПП "Ак-Тилек-автодорожный". Общая стоимость ремонтных работ составляет 6,5 млн сомов.

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