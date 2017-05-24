Глава ФСБ России рассказал о совместных операциях спецслужб КР и РФ

24 мая 2017, 15:23 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. На территории России задержаны и депортированы в Кыргызстан 3 активных члена международной террористической организации, еще двое были задержаны по прибытию в Кыргызстан. Об этом на 42-м заседании Совета руководителей органов безопасности специальных служб государств в Бишкеке сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, задержания были проведены в результате согласованных операций спецслужб Кыргызстана и России.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по причастности к терроризму. Также совместными усилиями пресечена подрывная деятельность диверсионной подготовки в рамках международной террористической организации в Сирии. Кроме того в России ликвидированы ячейки ИГИЛ, члены которых планировали совершить теракты в местах массового скопления людей с использованием автоматического оружия и самодельного взрывного устройства. Задержаны 10 человек – выходцы из Центральной Азии.

"В рамках взаимодействия с кыргызскими коллегами проводится работа по задержанию других участников нейтрализованной группы", - сказал он.

Также А.Бортников сообщил, что задержаны 22 гражданина Таджикистана, 11 привлечены к уголовной ответственности.