По итогам I квартала экспорт увеличился на 128%, рост импорта составил 115% - О.Панкратов

24 мая 2017, 15:23 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. По итогам I квартала 2017 года экспорт увеличился на 128%, рост импорта составил 115%, эти показатели сходятся с данными Евразийской экономической комиссии, отмечающей рост экспорта с Кыргызстаном на 131%. Об этом вице-премьер-министр КР Олег Панкратов сказал сегодня по итогам ознакомления с работой КПП "Ак-Тилек Автодорожный", расположенного на кыргызско-казахстанской границе.

По его словам, снятие таможенного контроля на кыргызско-казахстанской государственной границе повлияло на качество статистического учета. Данные государственных органов расходились с цифрами, которые предоставляли предприниматели. Для исправления сложившейся ситуации была разработана новая методика учета товаров и грузов, проходящих через кыргызско-казахстанскую границу.

"Сегодня на всех контрольно-пропускных пунктах, действующих на территории страны, внедрена новая методология учета ввозимого и вывозимого товара. Данная методология позволяет получать объективные данные об объемах торговых операций, в том числе со странами Евразийского экономического союза. В настоящее время ведется работа по совершенствованию работы контрольно-пропускных пунктов с целью облегчения условий прохождения линии государственной границы, более оперативного оформления всех документов и прохождения установленных процедур", – сказал он.

Вице-премьер-министр отметил, что Правительство Кыргызстана приложит все усилия для сохранения положительной динамики роста экспорта по итогам года.

"За январь-март 2017 года экспорт мясной продукции увеличился на 581,1%, фруктов и орехов на 188,5%, молочных продуктов на 85,9%, продукции легкой и текстильной промышленности на 155%. Учитывая это, мы будем и дальше оказывать поддержку экспортоориентированным производствам и создать условия для развития экспорта", - резюмировал вице-премьер-министр.

Отметим, что в настоящее время проводится реконструкция контрольно- пропускного пункта "Ак-Тилек Автодорожный". Общая стоимость ремонтных работ составляет 6,5 млн сомов.