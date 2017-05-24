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Молодые режиссеры Кыргызстана станут участниками международной киношколы кинематографистов в Грузии

Источник:
http://kabar.kg/news/molodye-r...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427873-ru.html

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24 мая 2017, 15:42       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Молодые кыргызские режиссеры Чолпонай Борубаева и Акыйкат Аскаров станут участниками Международной киношколы молодых кинематографистов "Содружество" в Батуми (Грузия).
Как сообщается на сайте www.kyrgyzcinema.com, с 29 мая по 2 июня 2017 года в Батуми (Грузия) при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС) пройдет Международная школа молодых кинематографистов "Содружество".
"Она выросла из традиции проведения с 2010 года в Грузии Фестиваля кино России и других стран Содружества и в новом формате проводится во второй раз", - говорится на сайте.
В работе киношколы в прошлом году приняли участие представители 13 государств постсоветского пространства – режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы (свыше 40 человек).
Принципом отбора молодых режиссеров стало их участие в крупнейших международных и национальных кинофестивалях. Среди почетных гостей были выдающиеся кинематографисты Александр Миндадзе и Александр Сокуров.

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