Молодые режиссеры Кыргызстана станут участниками международной киношколы кинематографистов в Грузии

24 мая 2017, 15:42 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Молодые кыргызские режиссеры Чолпонай Борубаева и Акыйкат Аскаров станут участниками Международной киношколы молодых кинематографистов "Содружество" в Батуми (Грузия).

Как сообщается на сайте www.kyrgyzcinema.com, с 29 мая по 2 июня 2017 года в Батуми (Грузия) при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС) пройдет Международная школа молодых кинематографистов "Содружество".

"Она выросла из традиции проведения с 2010 года в Грузии Фестиваля кино России и других стран Содружества и в новом формате проводится во второй раз", - говорится на сайте.

В работе киношколы в прошлом году приняли участие представители 13 государств постсоветского пространства – режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы (свыше 40 человек).

Принципом отбора молодых режиссеров стало их участие в крупнейших международных и национальных кинофестивалях. Среди почетных гостей были выдающиеся кинематографисты Александр Миндадзе и Александр Сокуров.