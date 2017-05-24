В БЧК обнаружено тело мужчины, милиция просит помочь опознать его (осторожно, фото)

24 мая 2017, 14:52 Комментарии

1 мая на берегу БЧК по улице Лермонтова в Бишкеке обнаружено тело неизвестного мужчины азиатской национальности 40-45 лет, сообщает пресс-служба ГУВД.

Мужчины был одет в спортивный костюм. Приметы: рост примерно 170-175 см, среднего телосложения. На среднем пальце левой руки имеется татуировка. Большой палец правой руки отсутствует.

"Всех, кто располагает какими-либо данными о человеке на фото или просто предполагает, кто это может быть, просим обратиться в УВД Свердловского района или сообщить по номерам: 0 (312) 43-32-75, 0772 05-20-00, 0552 102 517, 0707 90-44-33, 0773 39-85-85", – говорится в сообщении.

Осторожно, фото

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