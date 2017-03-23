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Подземные переходы Бишкека во время ремонта будут частично открыты

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/podzem...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427871-ru.html

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24 мая 2017, 15:03       Комментарии

Подземные переходы на время ремонта частично будут открыты. Об этом сегодня, 24 мая, заявил начальник отдела дорожного надзора УПМ Бишкека Мирлан Чалыбаев.
По его словам, будут открыты пешеходные переходы на пересечении просп. Манаса и Чуй, а также на перекрестке Чуй-Советская.
"Это делается для того, чтобы пешеходы не переходили дорогу в неположенном месте, а также чтобы сократить количество ДТП. Пока одну часть подземного перехода будут ремонтировать, горожане смогут пользоваться другой", — пояснил Мирлан Чалыбаев
Напомним, из-за начавшегося ремонта подземных переходов в Бишкеке бишкекчане вынуждены пересекать оживленные перекрестки, нарушая ПДД. Такая ситуация наблюдается, в частности, на пересечении просп. Чуй и Манаса, близ столичной мэрии.

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