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В Таможенной службе объяснили большое количество заграничных командировок

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-tamo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427870-ru.html

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24 мая 2017, 15:12       Комментарии

Пресс-секретарь Государственной таможенной службы КР Жаманак Мусурканов объяснил K-News, почему за ГТС числится такое количество командировок сотрудников за границу.
По его словам, действительно, в прошлом году было больше 100 поездок.
"Эти поездки рабочего характера. К примеру, наши сотрудники состояли в рабочей группе по разработке таможенного кодекса ЕАЭС. Им приходилось почти каждый месяц ездить Москву. Также ездили в страны СНГ для участия в объединенной коллегии Таможенного союза", — пояснил он.
Также в пресс-службе добавили, что сотрудники ездили и в другие страны, которые не входят ЕАЭС. По словам Жаманака Мусурканова, таможенники летали туда за счет приглашающей страны.
Напомним, сегодня, 24 мая, на заседании парламента вице-спикер Алтынай Омурбекова возмутилась, что сотрудники Таможенной службы в 2016 году более 100 раз летали в командировку.

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