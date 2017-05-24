В Таможенной службе объяснили большое количество заграничных командировок

24 мая 2017, 15:12 Комментарии

Пресс-секретарь Государственной таможенной службы КР Жаманак Мусурканов объяснил K-News, почему за ГТС числится такое количество командировок сотрудников за границу.

По его словам, действительно, в прошлом году было больше 100 поездок.

"Эти поездки рабочего характера. К примеру, наши сотрудники состояли в рабочей группе по разработке таможенного кодекса ЕАЭС. Им приходилось почти каждый месяц ездить Москву. Также ездили в страны СНГ для участия в объединенной коллегии Таможенного союза", — пояснил он.

Также в пресс-службе добавили, что сотрудники ездили и в другие страны, которые не входят ЕАЭС. По словам Жаманака Мусурканова, таможенники летали туда за счет приглашающей страны.

Напомним, сегодня, 24 мая, на заседании парламента вице-спикер Алтынай Омурбекова возмутилась, что сотрудники Таможенной службы в 2016 году более 100 раз летали в командировку.