В Джалал-Абаде подросток изнасиловал первоклассника

24 мая 2017, 15:15 Комментарии

В Сузакском районе Джалал-Абадской области 13-летний подросток изнасиловал первоклассника. Об этом K-News сообщили в УВД области.

По данным ведомства, изнасилование произошло 17 мая. Подросток затащил ребенка в дом, где и надругался над ним.

"Молодой парень затащил первоклассника в заброшенный дом, после чего надругался над ним. Мальчик обо всем произошедшем рассказал родителям. После чего по данному факту был задержан 15-летний подросток. На данный момент первоклассник находится в больнице, где получает лечение", — рассказали в УВД.

По данному факту был назначен ряд экспертиз. После проведенного расследования будет дана юридическая оценка по данному случаю, так как подросток еще не достиг совершеннолетия.