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В Джалал-Абаде подросток изнасиловал первоклассника

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-dzha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427869-ru.html

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24 мая 2017, 15:15       Комментарии

В Сузакском районе Джалал-Абадской области 13-летний подросток изнасиловал первоклассника. Об этом K-News сообщили в УВД области.
По данным ведомства, изнасилование произошло 17 мая. Подросток затащил ребенка в дом, где и надругался над ним.
"Молодой парень затащил первоклассника в заброшенный дом, после чего надругался над ним. Мальчик обо всем произошедшем рассказал родителям. После чего по данному факту был задержан 15-летний подросток. На данный момент первоклассник находится в больнице, где получает лечение", — рассказали в УВД.
По данному факту был назначен ряд экспертиз. После проведенного расследования будет дана юридическая оценка по данному случаю, так как подросток еще не достиг совершеннолетия.

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