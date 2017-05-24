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ОАЭ и КР, возможно, создадут единый финансовый институт

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360401_oa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427868-ru.html

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Найдено тело двухлетнего малыша, упавшего в реку Аламедин

24 мая 2017, 14:55       Комментарии

Сегодня, 24 мая, с визитом в Кыргызстан приехал министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Абдалла бин Зайед Аль-Нахайян.
По итогам двусторонних переговоров глава МИД КР Эрлан Абдылдаев рассказал журналистам об итогах встречи.
По его словам, стороны договорились укреплять двусторонние отношения. Для этого планируется создать совместную межправительственную комиссию и обменяться парламентскими делегациями.
Министр отметил, что главной темой на переговорах было торгово-экономическое сотрудничество. Эта же тема будет обсуждаться и на предстоящей встрече арабского министра с президентом и премьер-министром. Также стороны рассмотрели возможность создания совместного финансового института.
"Мы обсудили возможность реализации совместных экономических проектов в таких сферах, как транспорт, коммуникации, перерабатывающая промышленность сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность, а также стимулирование. Для достижения этих целей мы сошлись во мнении, что нужно начать работу совместной межправительственной комиссии, как важного механизма взаимодействия. Мы также рассмотрели возможность создания совместного финансового института, который как бизнес-проект и финансовый стимулятор выступит в качестве механизма развития двусторонних торгово-экономических взаимоотношений", - сказал Абдылдаев.
Напомним, дипломатические отношения КР и ОАЭ были установлены в 1996 году. В январе 1999 в Дубае было учреждено генеральное консульство, а в декабре 2014 года было учреждено посольство в Абу-Даби. Это первый визит министра ОАЭ в Кыргызстан.

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