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В Джалал-Абаде 13-летний подросток изнасиловал первоклассника

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360402_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427867-ru.html

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24 мая 2017, 15:02       Комментарии

В Сузакском районе Джалал-Абадской области 13-летний подросток изнасиловал 7-летнего первоклассника. Об этом сегодня, 24 мая, "ВБ" сообщили в УВД области.
Как уточняется, ЧП произошло 17 мая текущего года.
"Подросток увел первоклассника в заброшенный дом и изнасиловал в извращенной форме. Первое время мальчик молчал, и рассказал о произошедшем родителям только тогда, когда появились боли. По данному факту назначены экспертизы, в том числе биологическая и судебно-медицинская. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. По итогам будет дана юридическая оценка", - пояснили редакции в УВД области.

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