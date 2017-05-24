В Джалал-Абаде 13-летний подросток изнасиловал первоклассника

24 мая 2017, 15:02 Комментарии

В Сузакском районе Джалал-Абадской области 13-летний подросток изнасиловал 7-летнего первоклассника. Об этом сегодня, 24 мая, "ВБ" сообщили в УВД области.

Как уточняется, ЧП произошло 17 мая текущего года.

"Подросток увел первоклассника в заброшенный дом и изнасиловал в извращенной форме. Первое время мальчик молчал, и рассказал о произошедшем родителям только тогда, когда появились боли. По данному факту назначены экспертизы, в том числе биологическая и судебно-медицинская. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. По итогам будет дана юридическая оценка", - пояснили редакции в УВД области.