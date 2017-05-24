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КР пригласила ОАЭ принять участие на саммите снежного барса

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360403_kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427866-ru.html

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Кыргызстан пригласил ОАЭ на саммит по сохранению снежного барса, - Э.Абдылдаев

Атамбаев принял глав спецслужб стран СНГ

24 мая 2017, 15:05       Комментарии

Кыргызстан примет участие в международной выставке ЭКСПО – 2020 в Дубае. Об этом сегодня, 24 мая, в ходе встречи с журналистами сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.
Министр сообщил, что на переговорах кыргызская сторона подтвердила свое участие в предстоящей международной выставке в 2020 году и в свою очередь пригласила ОАЭ принять участие в саммите по сохранению популяции снежного барса.
Напомним, саммит, посвященный проблеме сохранения снежного браса, пройдет в Кыргызстане в сентябре этого года.

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