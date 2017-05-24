КР пригласила ОАЭ принять участие на саммите снежного барса

24 мая 2017, 15:05 Комментарии
Кыргызстан примет участие в международной выставке ЭКСПО – 2020 в Дубае. Об этом сегодня, 24 мая, в ходе встречи с журналистами сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.
Министр сообщил, что на переговорах кыргызская сторона подтвердила свое участие в предстоящей международной выставке в 2020 году и в свою очередь пригласила ОАЭ принять участие в саммите по сохранению популяции снежного барса.
Напомним, саммит, посвященный проблеме сохранения снежного браса, пройдет в Кыргызстане в сентябре этого года.