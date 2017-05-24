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В Казахстане вводят запрет на самовыдвижение кандидатов в президенты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360404_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427865-ru.html

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24 мая 2017, 15:10       Комментарии

Депутаты мажилиса казахстанского парламента одобрили сегодня пакет поправок, предусматривающих запрет на самовыдвижение кандидатов в президенты. Согласно проекту закона, выдвигать кандидатов смогут только зарегистрированные общественные объединения и политические партии.
Министр юстиции Марат Бекетаев, представлявший законопроект в парламенте, считает отмену предусмотренного в действующем законодательстве самовыдвижения "нормальной практикой". "Вы сами видели множество случаев, когда люди использовали эту норму в электоральный период для самовыдвижения. Все понимали, что это несерьезное самовыдвижение, это делается для самопиара", - сказал Бекетаев журналистам в кулуарах парламента.
Согласно действующему законодательству, кандидаты в президенты могут выдвигаться самостоятельно или республиканскими объединениями. Претендент для официальной регистрации в качестве кандидата должен представить в Центральную избирательную комиссию подписи избирателей в свою поддержку - не менее одного процента от общего числа электората.
В одобренном мажилисом законопроекте предусматривается также, что кандидат в президенты должен доказать "отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей главы государства". Процедура прохождения медицинского освидетельствования, как говорят власти, будет прописана в отдельном нормативно-правовом акте.
Еще одно обязательное требование к кандидатам, прописанное в проекте, - обязательное наличие опыта работы на государственной службе или на выборной должности.

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