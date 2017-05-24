Кыргызстан примет участие в Экспо-2020 в Дубае – Э.Абдылдаев

24 мая 2017, 14:51 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Кыргызстан примет участие в Экспо-2020 в Дубае. Об этом по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Шейхом Абдаллой бин Зайед Аль-Нахяйяном журналистам сообщил глава МИД КР Эрлан Абдылдаев.

"В целях дальнейшей активации и обмена визитами на разных уровнях, мы придали важное значение двум важным мероприятиям. Мы пригласили представителей ОАЭ принять участие в саммите по созданию ареала обитания снежного барса и подтвердили наше активное участие в предстоящем в 2020 году в Экспо-2020", - сказал Э. Абдылдаев.