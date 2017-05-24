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Кыргызстан примет участие в Экспо-2020 в Дубае – Э.Абдылдаев

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427864-ru.html

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24 мая 2017, 14:51       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Кыргызстан примет участие в Экспо-2020 в Дубае. Об этом по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Шейхом Абдаллой бин Зайед Аль-Нахяйяном журналистам сообщил глава МИД КР Эрлан Абдылдаев.
"В целях дальнейшей активации и обмена визитами на разных уровнях, мы придали важное значение двум важным мероприятиям. Мы пригласили представителей ОАЭ принять участие в саммите по созданию ареала обитания снежного барса и подтвердили наше активное участие в предстоящем в 2020 году в Экспо-2020", - сказал Э. Абдылдаев.

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