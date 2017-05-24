Молодежь из приграничных районов Баткенской области получат средства на развитие бизнеса

24 мая 2017, 14:57 Комментарии

Ош, 24 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Около 29 молодых людей из приграничных районов Баткенской области получат финансирование на развитие бизнеса.

В Баткенской области прошло награждение победителей проекта "Бизнес Клуб – Баткен". 29 молодых людей от 18 до 35 лет получат финансирование до 8 тыс долларов США на развитие своего бизнеса.

Проект "Бизнес Клуб – Баткен" направлен на содействие в решении проблем безработицы, созданию рабочих мест, увеличение трансграничного сотрудничества в сфере бизнеса и снижение конфликтности в приграничных районах Баткенской области посредством развития малого и среднего бизнеса.

По словам менеджера проекта Сарвара Салимова, победители проекта отбирались специально созданной независимой комиссией по следующим критериям: устойчивость, уникальность, актуальность, реалистичность, наличие небольшого опыта ведения бизнеса и др.

"Из всего числа поступивших заявок были отобраны наиболее востребованные на рынке бизнес-идеи. А в определении какой из видов бизнеса востребован нам помогли результаты исследования по инвентаризации бизнеса, которое проходило в начале текущего проекта. В течение месяца группой консультантов проводилась целевая оценка потребностей 21 села, в том или ином виде бизнеса", - добавил менеджер проекта.

В рамках конкурса поступило 290 анкет, из которых 42 человека прошли во второй тур. Участникам второго тура были проведены обучающие бизнес-лагеря по разработке бизнес-модели, оценки рынка, стоимости услуги, покупательской способности и конкуренции, по маркетингу и созданию нового продукта, финансовому управлению и юридическим сторонам введения бизнеса.

Компонент "Бизнес клуб – Баткен" реализуется ПРООН и Общественным объединением "Youth of Osh" в рамках проекта "Трансграничное сотрудничество для достижения устойчивого мира и развития" при финансовой поддержке Фонда миростроительства ООН и Правительства Швейцарии.