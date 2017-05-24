Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В 2017 году Правительство КР введет в эксплуатацию 4 ирригационных объектаВ 2017 году Правительство КР введет в эксплуатацию 4 ирригационных объектаОАЭ и КР, возможно, создадут единый финансовый институтОАЭ и КР, возможно, создадут единый финансовый институт

Молодежь из приграничных районов Баткенской области получат средства на развитие бизнеса

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/molodezh-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427863-ru.html

Похожие новости

В Сокулукском районе мужчина ранил местного жителя

Российско-Кыргызский Фонд развития расширяет список банков-партнеров

Минфин: На реализацию "Безопасного города" не заложены средства из бюджета

Депутат: Некоторые чиновники летают в командировки бизнес-классом

Депутат: Замминистра летают бизнес-классом и ни в чем себе не отказывают

24 мая 2017, 14:57       Комментарии

Ош, 24 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Около 29 молодых людей из приграничных районов Баткенской области получат финансирование на развитие бизнеса.
В Баткенской области прошло награждение победителей проекта "Бизнес Клуб – Баткен". 29 молодых людей от 18 до 35 лет получат финансирование до 8 тыс долларов США на развитие своего бизнеса.
Проект "Бизнес Клуб – Баткен" направлен на содействие в решении проблем безработицы, созданию рабочих мест, увеличение трансграничного сотрудничества в сфере бизнеса и снижение конфликтности в приграничных районах Баткенской области посредством развития малого и среднего бизнеса.
По словам менеджера проекта Сарвара Салимова, победители проекта отбирались специально созданной независимой комиссией по следующим критериям: устойчивость, уникальность, актуальность, реалистичность, наличие небольшого опыта ведения бизнеса и др.
"Из всего числа поступивших заявок были отобраны наиболее востребованные на рынке бизнес-идеи. А в определении какой из видов бизнеса востребован нам помогли результаты исследования по инвентаризации бизнеса, которое проходило в начале текущего проекта. В течение месяца группой консультантов проводилась целевая оценка потребностей 21 села, в том или ином виде бизнеса", - добавил менеджер проекта.
В рамках конкурса поступило 290 анкет, из которых 42 человека прошли во второй тур. Участникам второго тура были проведены обучающие бизнес-лагеря по разработке бизнес-модели, оценки рынка, стоимости услуги, покупательской способности и конкуренции, по маркетингу и созданию нового продукта, финансовому управлению и юридическим сторонам введения бизнеса.
Компонент "Бизнес клуб – Баткен" реализуется ПРООН и Общественным объединением "Youth of Osh" в рамках проекта "Трансграничное сотрудничество для достижения устойчивого мира и развития" при финансовой поддержке Фонда миростроительства ООН и Правительства Швейцарии.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум