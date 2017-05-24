В 2017 году Правительство КР введет в эксплуатацию 4 ирригационных объекта

24 мая 2017, 15:01 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В 2017 году Правительство введет в эксплуатацию 4 ирригационных объекта. Об этом сообщил Директор департамента водного хозяйства и мелиорации при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Кокумбек Таштаналиев на пресс-конференции , сообщает пресс-служба правительства.

"С увеличением численности населения Правительство уделяет особое внимание освоению новых орошаемых земель и обеспечению новых рабочих мест. В этом году запланировано финансирование 11 ирригационных объектов из них 6 объектов стоимостью 32 млн долларов США будут реализованы за счет гранта Китайской Народной Республики, 1 ирригационный объект будет реализован за счет Исламского Банка Развития. Остальные объекты будут освоены за счет государственных вложений", — сообщил К.Таштаналиев.

В частности, это строительство канала Каракыштак-Боз Кадамжайского района Баткенской области, источник река Исфайрам-Сай. Стоимость объекта составляет 390 млн сомов мощностью 560 га новых орошаемых земель и повышение водообеспеченности на площади 700 га. По завершению данного объекта в сельских местностях дополнительно будут обеспечены земельными наделами около 2200 человек.

Второй ирригационный объект это – орошение земель в сельской управе "Кара-Ой" Иссык-Кульского района, стоимостью 80 млн сомов, мощностью 330 новых орошаемых земель и объемом бассейна декадного регулирования (БДР) — 470 тыс. кубов. Ввод новых орошаемых земель позволит обеспечить земельными наделами около 1000 человек.

Третий объект это — орошение земель реки Баш-Кууганды Джумгальского района Нарынской области, источник река Баш-Кууганды. Данный объект включен в план финансирования из республиканского бюджета в размере 60 млн сомов. Мощность составит 200 га новых орошаемых земель и повышение водообеспеченности на площади 700 га, что позволит обеспечить земельными наделами около 1000 человек.

Четвертый ирригационный объект — это реабилитация каналов Ак-Тектир и Терек-Талаа ирригационной системы Кызыл-Жарского айылного округа Кара-Кульжинского района Ошской области, источник река Узун-Айрыс. Мощность ирригационного объекта составляет 560 га земель повышения водообеспеченности, стоимость составляет 50 млн сомов, из республиканского бюджета, данный объект намерены завершить в течении текущего года.

При завершении 4 водохозяйственных объектов, до конца можно ввести 1090 га новых орошаемых земель и 1960 га повышения водообеспеченности, что в свою очередь даст возможность создать около 4200 новых рабочих мест.

Директор департамента водного хозяйства и мелиорации Кокумбек Таштаналиев сообщил, что Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики предложены проекты реализации 45 ирригационных объектов на период с 2016-2026 годы, общей стоимостью 58 млрд сомов, мощность которых позволит ввести 65 тыс. га новых орошаемых земель и повысить водообеспечение 51 тыс. га, в том числе 9,5 га перевода с насосных станций на самотечное орошение.