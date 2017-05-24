Граждане КР не удерживались в рабстве в терминале Почты России

24 мая 2017, 15:13 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Граждане Кыргызстана не удерживались в рабстве в одном из грузовых терминалов Почты России, расположенном в поселке Шарапова в Москве. Информация, датируемая от 16 мая 2017 года, опубликована на сайте Посольства Кыргызстана в России.

Согласно информации, 15 мая сотрудники посольства, Службы миграции КР и представители МВД КР в РФ побывали в поселке Шарапова, где выявили, что здесь работают 82 гражданина Кыргызстана.

"Все граждане осуществляют трудовую деятельность по собственному желанию, что было озвучено самими гражданами Кыргызстана при проведении беседы", - сообщили в кыргызском посольстве, добавив, что жалоб на условия проживания нет, зарплату получают вовремя.

Отдельно провели встречу с лицами, представляющимися активистами некой организации "Мекенчил мигранттар", и даны разъяснения о последствиях распространения в СМИ и соцсетях недостоверной информации.

Посольство КР напоминает, что в соцсетях и отдельных СМИ была опубликована информация, что 20 женщин – граждан КР были освобождены из рабства, а также в рабстве удерживаются еще 170 человек. Сообщалось, что они трудятся в одном из грузовых терминалов Почты России в поселке Шарапова.