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Граждане КР не удерживались в рабстве в терминале Почты России

Источник:
http://kabar.kg/news/grazhdane...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427861-ru.html

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24 мая 2017, 15:13       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Граждане Кыргызстана не удерживались в рабстве в одном из грузовых терминалов Почты России, расположенном в поселке Шарапова в Москве. Информация, датируемая от 16 мая 2017 года, опубликована на сайте Посольства Кыргызстана в России.
Согласно информации, 15 мая сотрудники посольства, Службы миграции КР и представители МВД КР в РФ побывали в поселке Шарапова, где выявили, что здесь работают 82 гражданина Кыргызстана.
"Все граждане осуществляют трудовую деятельность по собственному желанию, что было озвучено самими гражданами Кыргызстана при проведении беседы", - сообщили в кыргызском посольстве, добавив, что жалоб на условия проживания нет, зарплату получают вовремя.
Отдельно провели встречу с лицами, представляющимися активистами некой организации "Мекенчил мигранттар", и даны разъяснения о последствиях распространения в СМИ и соцсетях недостоверной информации.
Посольство КР напоминает, что в соцсетях и отдельных СМИ была опубликована информация, что 20 женщин – граждан КР были освобождены из рабства, а также в рабстве удерживаются еще 170 человек. Сообщалось, что они трудятся в одном из грузовых терминалов Почты России в поселке Шарапова.

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