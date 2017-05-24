Глава ГКНБ А.Сегизбаев: Спецслужбы СНГ должны уделить внимание эскалации активности террористов сирийско-иракской, афгано-пакистанской зоны

24 мая 2017, 14:36 Комментарии

Терроризм является наиболее острой проблемой, представляющей собой реальную угрозу любому государству, независимо от его экономической, военной мощи или географического положения. Об этом сообщил председатель ГКНБ Кыргызстана Абдиль Сегизбаев на заседании совета глав спецслужб стран СНГ, которое прошло 24 мая в госрезиденции "Ала-Арча".

По его словам, особое внимание со стороны спецслужб стран СНГ требует эскалация активности террористов сирийско-иракской, афгано-пакистанской зоны, которая достигла масштабов, угрожающей распространением за пределы территории.

"В этих условиях нашим спецслужбам необходимо постоянно контролировать обстановку, выявлять новые террористические тенденции, определять потенциально проблемные области и, самое главное, действовать на опережение. Наши действия будут по-настоящему эффективными при условии объединения возможностей и ресурсов наших служб", - сказал он.

А.Сегизбаев добавил, что благодаря консолидации усилий спецслужб по совершенствованию механизмов взаимодействия страны СНГ смогут принять в будущем действенные меры по противодействию угрозам и вызовам.

В заседании приняли участие руководители органов безопасности и специальных служб стран СНГ. В качестве наблюдателей присоединились представители спецслужб Германии, Италии, Испании, Франции, а также впервые приняли участие представители Сербии.