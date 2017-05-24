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Терроризм и безопасность на футболе обсуждают главы спецслужб СНГ в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427859-ru.html

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В мэрии Бишкека займутся разработкой дорожно-транспортной инфраструктуры

24 мая 2017, 14:46       Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. В Бишкеке в среду проходит очередное заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).
Основное внимание уделяется совершенствованию сотрудничества спецслужб СНГ в сфере борьбы с терроризмом и трансграничной организованной преступностью.
Планируется обсудить пути дальнейшего повышения качества информационного обмена в отношении лиц, причастных к функционированию транзитных каналов незаконной миграции через территории государств - участников Содружества, а также маршруты выезда граждан этих стран в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях в составе международных террористических организаций. Будут выработаны дополнительные меры для пресечения деятельности боевиков, говорится в сообщении ГКНБ.
"В преддверии проведения в июне-июле текущего года Кубка конфедераций FIFA - 2017 в России предстоит обменяться опытом по вопросам обеспечения безопасности на важных общественно-политических, спортивных и иных мероприятиях международного уровня", - отметили в госкомитете.
Руководитель Антитеррористического центра СНГ представит отчет об итогах выполнения Программы по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014-2016 годы, а также о результатах деятельности АТЦ в прошлом году.

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