Терроризм и безопасность на футболе обсуждают главы спецслужб СНГ в Бишкеке

24 мая 2017, 14:46 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. В Бишкеке в среду проходит очередное заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

Основное внимание уделяется совершенствованию сотрудничества спецслужб СНГ в сфере борьбы с терроризмом и трансграничной организованной преступностью.

Планируется обсудить пути дальнейшего повышения качества информационного обмена в отношении лиц, причастных к функционированию транзитных каналов незаконной миграции через территории государств - участников Содружества, а также маршруты выезда граждан этих стран в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях в составе международных террористических организаций. Будут выработаны дополнительные меры для пресечения деятельности боевиков, говорится в сообщении ГКНБ.

"В преддверии проведения в июне-июле текущего года Кубка конфедераций FIFA - 2017 в России предстоит обменяться опытом по вопросам обеспечения безопасности на важных общественно-политических, спортивных и иных мероприятиях международного уровня", - отметили в госкомитете.

Руководитель Антитеррористического центра СНГ представит отчет об итогах выполнения Программы по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014-2016 годы, а также о результатах деятельности АТЦ в прошлом году.