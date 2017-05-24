В мэрии Бишкека займутся разработкой дорожно-транспортной инфраструктуры

24 мая 2017, 14:34 Комментарии

В Управлении городского транспорта при мэрии Бишкека со второго полугодия заработает отдел дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил начальник УГТ Болот Мамышев.

Долгое время при реконструкции и строительстве дорог не учитывалась инфраструктура — тротуары, остановки и другие объекты, пояснил он.

"Управление городского транспорта оптимизировало свою структуру и со второго полугодия заработает отдел, который будет работать над созданием дорожно-транспортной инфраструктуры. Теперь все дороги будут строиться с учетом необходимых инфраструктурных требований", — сказал Мамышев.