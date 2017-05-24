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В мэрии Бишкека займутся разработкой дорожно-транспортной инфраструктуры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-meri...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427858-ru.html

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24 мая 2017, 14:34       Комментарии

В Управлении городского транспорта при мэрии Бишкека со второго полугодия заработает отдел дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил начальник УГТ Болот Мамышев.
Долгое время при реконструкции и строительстве дорог не учитывалась инфраструктура — тротуары, остановки и другие объекты, пояснил он.
"Управление городского транспорта оптимизировало свою структуру и со второго полугодия заработает отдел, который будет работать над созданием дорожно-транспортной инфраструктуры. Теперь все дороги будут строиться с учетом необходимых инфраструктурных требований", — сказал Мамышев.

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