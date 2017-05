Как делают молочные продукты под торговой маркой "Веселый Молочник"

24 мая 2017, 14:22 Комментарии

ОАО "Бишкексут" входит в группу компаний PepsiCo и является одним из крупнейших производителей молочной и соковой продукции в Кыргызстане. Сегодня завод "Бишкексут" производит широкий ассортимент молочных продуктов под торговыми марками "Веселый молочник", "Домик в деревне", BioMax®, "Фругурт", "Чудо" – молоко, кефир, творог, сметану, масло, йогурт, молочные десерты.

Предприятие сотрудничает с тремя крупными хозяйствами и несколькими трейдерами, поставляющими сырое молоко на завод. На предприятии работает первая в Кыргызстане лаборатория, аккредитованная в соответствии со строгими международными стандартами ИСО/МЭК17025, которая следит за качеством сырья и продукции на всех этапах производства. Специалисты, отвечающие за качество, используют более 30 методик! За достижение столь значительных результатов в области качества и безопасности, ОАО "Бишкексут" была присуждена премия Кыргызской Республики по качеству САПАТ – 2016.

1 of 5 Наши журналисты отправились на завод, чтобы узнать, как делают кефир, молоко и другие молочные продукты под торговой маркой "Веселый Молочник". Процесс производства максимально автоматизирован, происходит в "закрытом" потоке, начиная с приемки молока и до получения готового продукта. На приемке молоко сливают в специальные резервуары, их еще называют танки, где оно проходит первичную термообработку, а уже потом по трубам отправляется по назначению – для производства кефира, молока, масла, и других продуктов.

1 of 3 Каждая партия поступающего на завод молока проходит обязательное экспресс-тестирование. Сначала специалист определяет, нет ли в молоке антибиотиков. При их наличии всю партию возвращают обратно в хозяйство. Если же тест на антибиотики пройден успешно, то молоко отправляют на дальнейший анализ. На заводе используют прибор "Милкоскан", который определяет кислотность, жирность, содержание белка и сухих веществ.

1 of 3 Только после всех проведенных исследований молоко из машин закачивают в танки (это резервуары объемом 25 тонн), где его охлаждают до 4±2°С градусов.

Здесь же в приемном отделении молоко проходит первичную обработку. Оно направляется в деаэратор, аппарат, который освобождает молоко от растворенных в нем газов, тем самым устраняя специфические запахи.

Далее молоко очищают на бактофуге, аппарат, который под действием центробежных сил очищает его от бактерий и спор. После очистки молоко проходит сепарирование при температуре 50-55ºС, процесс разделения его на сливки и обрат (обезжиренное молоко). Затем молоко пастеризуют и охлаждают до температуры 4±2°С до дальнейшего использования в производстве. Бактофугирование и соблюдение на всех этапах производства стерильности продукции обеспечивают длительные сроки годности молока.

Со следующего этапа начинается приготовление продуктов по рецептурам. Производство кефира или сметаны происходит в огромных резервуарах, где сквашивается молоко, поэтому этот способ производства еще называют резервуарным. Отсюда готовый продукт по трубам поступает на линию розлива. После розлива и упаковки продукцию увозят на склад, где она хранится до получения одобрения лаборатории для отправки в магазины.

1 of 4 Не секрет, что самыми важными критериями при выборе продуктов питания являются вкус, качество и безопасность. Продукция "Веселый молочник" производится на высокотехнологичном оборудовании в соответствии с высокими международными стандартами. Для изготовления молочных продуктов используется только свежее молоко фермерских хозяйств Чуйской области.

1 of 5 Почему потребители выбирают продукцию "Веселый молочник"?

-Отечественный продукт — произведен в Кыргызстане из молока местных фермерских хозяйств.

-Технология производства предполагает использование только натуральных ингредиентов.

-Полная автоматизация производства. Строгий контроль за качеством сырья и готового продукта.