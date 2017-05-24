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Шейх: ОАЭ постараются быть партнерами КР в сферах взаимного интереса

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360400_sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427856-ru.html

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24 мая 2017, 14:32       Комментарии

Министр иностранных дел ОАЭ Шейх Абдалла бин Зайед Аль-Нахайян будет продвигать сотрудничество ОАЭ и Кыргызстана в сферах экономики, туризма и бизнеса.
Об этом сегодня, 24 мая, в ходе встречи с журналистами сообщил министр иностранных дел Объединенных Арабских эмиратов Шейх Абдалла бин Зайед Аль-Нахайян.
Это был первый визит шейха в Кыргызстан. Он подчеркнул, что переговоры с кыргызским коллегой Эрланом Абдылдаевым прошли продуктивно.
"Мы сегодня на переговорах затронули много вопросов, которые касаются наших двух стран и общей проблематики. Мне очень приятно, что я первый министр иностранных дел, который посетил Кыргызскую Республику", - признался Абдалла бин Зайед Аль-Нахайян.
Он добавил, что в качестве первого министра ОАЭ, который посетил Кыргызстан, он приложит максимум усилий для установления и укрепления сотрудничества между нашими странами в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах.
"Объединенные Арабские Эмираты постараются быть вашими партнерами во всех сферах взаимного интереса. Это строительство, туризм, экономика, торговли и финансовый и банковские системы", - отметил шейх.
Сегодня арабский министр примет участие в бизнес-форуме, а после встретится с главой государства Алмазбеком Атамбаевым.
Напомним, дипломатические отношения КР и ОАЭ были установлены в 1996 году. В январе 1999 в Дубае было учреждено генеральное консульство, а в декабре 2014 года было учреждено посольство в Абу-Даби. Это первый визит министра ОАЭ в Кыргызстан.

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