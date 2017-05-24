Шейх: ОАЭ постараются быть партнерами КР в сферах взаимного интереса

24 мая 2017, 14:32 Комментарии

Министр иностранных дел ОАЭ Шейх Абдалла бин Зайед Аль-Нахайян будет продвигать сотрудничество ОАЭ и Кыргызстана в сферах экономики, туризма и бизнеса.

Об этом сегодня, 24 мая, в ходе встречи с журналистами сообщил министр иностранных дел Объединенных Арабских эмиратов Шейх Абдалла бин Зайед Аль-Нахайян.

Это был первый визит шейха в Кыргызстан. Он подчеркнул, что переговоры с кыргызским коллегой Эрланом Абдылдаевым прошли продуктивно.

"Мы сегодня на переговорах затронули много вопросов, которые касаются наших двух стран и общей проблематики. Мне очень приятно, что я первый министр иностранных дел, который посетил Кыргызскую Республику", - признался Абдалла бин Зайед Аль-Нахайян.

Он добавил, что в качестве первого министра ОАЭ, который посетил Кыргызстан, он приложит максимум усилий для установления и укрепления сотрудничества между нашими странами в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах.

"Объединенные Арабские Эмираты постараются быть вашими партнерами во всех сферах взаимного интереса. Это строительство, туризм, экономика, торговли и финансовый и банковские системы", - отметил шейх.

Сегодня арабский министр примет участие в бизнес-форуме, а после встретится с главой государства Алмазбеком Атамбаевым.

Напомним, дипломатические отношения КР и ОАЭ были установлены в 1996 году. В январе 1999 в Дубае было учреждено генеральное консульство, а в декабре 2014 года было учреждено посольство в Абу-Даби. Это первый визит министра ОАЭ в Кыргызстан.