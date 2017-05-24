Такого "рулевого" еще нужно поискать. Илмиянов возглавил штаб Жээнбекова

24 мая 2017, 14:39 Комментарии

Предвыборный штаб кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова возглавит Икрамжан Илмиянов. Что интересно, как только эта полуинсайдерская информация была преподнесена несколькими СМИ как некая сенсация, в ближайшем окружении других претендентов на пост главы государства проявились признаки упаднических настроений.

Выход из тени бывшего первого зама руководителя аппарата президента, а ныне советника Алмазбека Атамбаева не стал сюрпризом. Возможно, не все ожидали его увидеть в качестве главы штаба Сооронбая Жээнбекова. Ведь у Илмиянова были и другие варианты. Писали, что он получит руководящий пост в правительстве или станет депутатом, чтобы потом занять должность спикера Жогорку Кенеша. Все прогнозы "авторитетных людей" оказались не более чем гаданием на кофейной гуще.

Когда же советник президента получил реальный шанс на депутатский мандат, во фракции СДПК освободилось место, он взял и написал заявление о выходе из списка партии. Тогда оппозиция и некоторые эксперты предрекали скорый роспуск парламента, но и этого тоже не произошло. Хотя сейчас, кажется, что ответ на вопрос, где все-таки может появиться самый распиаренный советник президента, был очевиден.

С 2010 года Икрам Илмиянов провел две победные для социал-демократов избирательные кампании на парламентских выборах. В 2011 году был начальником штаба у Атамбаева. И, кстати, сейчас в радикально настроенных СМИ резко изменилась тональность статей и заметок о роли и месте Илмиянова в политике. И даже эксперты с непонятной ориентацией характеризуют его как одного из самых сильных администраторов. Поэтому вполне логично, что на предстоящих президентских выборах уже неоднократно проверенный и испытанный менеджер будет определять стратегию и тактику избирательной кампании для единого кандидата от партии СДПК.

Главных конкурентов Жээнбекова Илмиянов, безусловно, будет раздражать. Их предвыборные штабы, мягко говоря, слабоваты. Кандидаты, обозначившие президентские амбиции, испытывают серьезные трудности с подбором кадров. Команды, сформированные по принципу "чем ближе к телу, тем больше лести", искажают объективную реальность. Поэтому не стоит удивляться тому, что как минимум два претендента, которым вообще, может, ничего и не светит, уже примеряют на себя президентскую корону. Самолюбованием и самопиаром увлекаться все-таки не стоит. Если кроме как пустословием произвести впечатление на граждан больше нечем, избиратель этого не поймет.

Оппозиция неоднократно предпринимала попытки выбить Илмиянова из колеи. Но кампании по его дискредитации ни к чему не приводили. За этим политиком нет шлейфа коррупционных преступлений, втянуть его в скандалы или открытое противостояние не удается. Максимум, что могут оппоненты - уничижительно называть Илмиянова за глаза "водилой". При этом в околополитических кругах и экспертном сообществе большинство склоняются к мнению, что такого "рулевого", как глава избирательного штаба кандидата в президенты Жээнбекова, еще нужно поискать.