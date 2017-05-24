Главы МИД КР и ОАЭ в Бишкеке обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран

24 мая 2017, 14:36 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мехриниса Суламанова – Кабар/. Основной темой обсуждения между главами Министерств иностранных дел Кыргызстана и ОАЭ стал вопрос торгово-экономических отношений. Об этом по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Шейха Абдаллы бин Зайед Аль-Нахяйяна журналистам сообщил глава МИД КР Эрлан Абдылдаев.

Он отметил, что сегодня были обсуждены вопросы, которые были достигнуты в рамках визита президента КР в ОАЭ в 2015 году.

"Мы в ходе переговоров отметили возросшую динамику контактов, появившихся между нашими странами. Прежде всего, это связываем в том числе с открытием в прошлом году нашего посольства в ОАЭ. Основной темой переговоров стало обсуждение торгово-экономических вопросов. Думаю, что эта тема будет также обсуждена в ходе встречи главы МИД ОАЭ с президентом и премьер-министром Кыргызстана", - сказал он.

Также Эрлан Абдылдаев отметил, что сегодня пройдет бизнес-форум между двумя странами.

В свою очередь министр иностранных дел ОАЭ сообщил, что постарается приложить максимум усилий для установления сотрудничества между двумя странами в инвестиционной и туристической сфере.