Торага ЖК КР встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана

24 мая 2017, 14:32 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В рамках рабочего визита в город Стамбул (Турецкая Республика) торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Октаем Асадовым (О.Асадов принимал участие в работе Саммита ОЧЭС в г.Стамбул).

Как сообщили в пресс-службе парламента, в ходе обсуждения текущего состояния двусторонних отношений между двумя странами, торага отметил заинтересованность кыргызской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Азербайджаном. "Наши государства связывают многолетнее партнерство и схожесть истории двух братских народов", - отметил Чыныбай Турсунбеков.

Также на встрече торага выразил мнение, что межпарламентское сотрудничество является важным мостом дружбы между двумя братскими народами. "В частности особую роль в укреплении межпарламентских связей играют депутатские группы дружбы", - добавил Ч.Турсунбеков.

Кроме этого, торага, отметив необходимость наращивания сотрудничества в рамках Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), сообщил о готовности Жогорку Кенеша провести очередное 7-е пленарное заседание ТюркПА в конце июля текущего года.

Торага также проинформировал собеседника, что осенью 2017 года в Кыргызстане состоятся выборы президента и пригласил депутатов Азербайджана посетить республику в качестве международных наблюдателей за эти важным политическим событием.

В свою очередь Октай Асадов отметил, что укрепление межпарламентского сотрудничества будет способствовать углублению двусторонних отношений в целом. "Такие двусторонние встречи положительно влияют на расширение связей по различным направлениям", - заключил он.

Напомним, что в состав делегации во главе с торага Чыныбаем Турсунбековым вошли депутаты Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбек и Бахадыр Сулейманов.