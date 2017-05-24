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Торага ЖК КР встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/toraga-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427852-ru.html

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24 мая 2017, 14:32       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В рамках рабочего визита в город Стамбул (Турецкая Республика) торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Октаем Асадовым (О.Асадов принимал участие в работе Саммита ОЧЭС в г.Стамбул).
Как сообщили в пресс-службе парламента, в ходе обсуждения текущего состояния двусторонних отношений между двумя странами, торага отметил заинтересованность кыргызской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Азербайджаном. "Наши государства связывают многолетнее партнерство и схожесть истории двух братских народов", - отметил Чыныбай Турсунбеков.
Также на встрече торага выразил мнение, что межпарламентское сотрудничество является важным мостом дружбы между двумя братскими народами. "В частности особую роль в укреплении межпарламентских связей играют депутатские группы дружбы", - добавил Ч.Турсунбеков.
Кроме этого, торага, отметив необходимость наращивания сотрудничества в рамках Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), сообщил о готовности Жогорку Кенеша провести очередное 7-е пленарное заседание ТюркПА в конце июля текущего года.
Торага также проинформировал собеседника, что осенью 2017 года в Кыргызстане состоятся выборы президента и пригласил депутатов Азербайджана посетить республику в качестве международных наблюдателей за эти важным политическим событием.
В свою очередь Октай Асадов отметил, что укрепление межпарламентского сотрудничества будет способствовать углублению двусторонних отношений в целом. "Такие двусторонние встречи положительно влияют на расширение связей по различным направлениям", - заключил он.
Напомним, что в состав делегации во главе с торага Чыныбаем Турсунбековым вошли депутаты Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбек и Бахадыр Сулейманов.

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