Штормовое предупреждение: По Кыргызстану 24-29 мая ожидаются дожди, ветер до 22 м/с

24 мая 2017, 14:12 Комментарии

По Кыргызстану с 24 по 29 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Об этом сообщает Кыргызгидромет. 26 мая и 28-29 мая осадки ожидаются на большей части территории, местами интенсивные. В отдельных районах усиление западного ветра до 17-22 м/с.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В период с 23 по 28 мая в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий прилегающих к руслам рек. В горных и в предгорных районах селеопасно.