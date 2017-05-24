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Штормовое предупреждение: По Кыргызстану 24-29 мая ожидаются дожди, ветер до 22 м/с

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427851-ru.html

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24 мая 2017, 14:12       Комментарии

По Кыргызстану с 24 по 29 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Об этом сообщает Кыргызгидромет. 26 мая и 28-29 мая осадки ожидаются на большей части территории, местами интенсивные. В отдельных районах усиление западного ветра до 17-22 м/с.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
В период с 23 по 28 мая в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий прилегающих к руслам рек. В горных и в предгорных районах селеопасно.

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