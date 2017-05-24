Кыргызстан пригласил ОАЭ на саммит по сохранению снежного барса, - Э.Абдылдаев

24 мая 2017, 14:05 Комментарии

Кыргызстан пригласил Объединенные Арабские Эмираты на саммит по сохранению снежного барса, который пройдет в Бишкеке в 2017 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бин Зайед Аль-Нахайяном.

По словам Э.Абдылдаева, КР и ОАЭ возобновили и активизировали политические контакты, и визит министра показывает возросшую динамику двусторонних отношений двух стран.

Глава МИД КР сообщил, что во время переговоров стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества. Стороны договорились поддерживать политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран.

Э.Абдылдаев также сообщил, что Кыргызстан примет участие в ЭКСПО-2020 в Дубае.

В свою очередь шейх сообщил, что рад быть первым министром иностранных дел ОАЭ, который посетил Кыргызстан. "Мы постараемся быть вашими партнерами во всех аспектах нашего сотрудничества", - сказал он.