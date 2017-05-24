Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Заседание ТюркПА пройдет в Кыргызстане в июлеЗаседание ТюркПА пройдет в Кыргызстане в июлеВ Бишкеке пройдет социальная дискотекаВ Бишкеке пройдет социальная дискотека

Кыргызстан пригласил ОАЭ на саммит по сохранению снежного барса, - Э.Абдылдаев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427850-ru.html

Похожие новости

Депутатов Азербайджана пригласили посетить Кыргызстан в качестве международных наблюдателей на выборах президента

Штормовое предупреждение: По Кыргызстану 24-29 мая ожидаются дожди, ветер до 22 м/с

Заседание ТюркПА пройдет в Кыргызстане в июле

Ого! Трамп на фоне флага Кыргызстана и еще 4 события, удивившие нас

Юные футболисты Кыргызстана стартуют на международном турнире в Китае

24 мая 2017, 14:05       Комментарии

Кыргызстан пригласил Объединенные Арабские Эмираты на саммит по сохранению снежного барса, который пройдет в Бишкеке в 2017 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бин Зайед Аль-Нахайяном.
По словам Э.Абдылдаева, КР и ОАЭ возобновили и активизировали политические контакты, и визит министра показывает возросшую динамику двусторонних отношений двух стран.
Глава МИД КР сообщил, что во время переговоров стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества. Стороны договорились поддерживать политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран.
Э.Абдылдаев также сообщил, что Кыргызстан примет участие в ЭКСПО-2020 в Дубае.
В свою очередь шейх сообщил, что рад быть первым министром иностранных дел ОАЭ, который посетил Кыргызстан. "Мы постараемся быть вашими партнерами во всех аспектах нашего сотрудничества", - сказал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум