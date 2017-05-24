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Заседание ТюркПА пройдет в Кыргызстане в июле

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427849-ru.html

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24 мая 2017, 14:08       Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков встретился с председателем Великого национального собрания Турции Исмаилом Кахраманом. Как сообщает 24 мая пресс-служба ЖК, они обсудили вопросы сотрудничества между странами, а также была отмечена необходимость наращивания парламентского взаимодействия.
Спикер сообщил, что Жогорку Кенеш готов провести очередное пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран в конце июля.
И.Кахраман в свою очередь выразил мнение, что углублять дружественные связи надо и в многостороннем формате.
Кроме того, Ч.Турсунбеков встретился с премьер-министром Турции Биналы Йылдырымом.
Спикер выразил надежду на то, что нынешний визит парламентской делегации придаст импульс развитию взаимовыгодных отношений между странами.
В свою очередь Б.Йылдырым отметил важность рабочего визита делегации КР. "Мы всегда заинтересованы развивать отношения с Кыргызстаном, независимость которого Турция признала одной из первых и открыла дипломатическую миссию", - сказал он.
"После известных событий в Турции 15 июля 2016 года, вы первый из высшего руководства Кыргызстана, который сразу же посетил нашу страну. Я хочу выразить благодарность вам, и уверен, что данный визит откроет новую страницу в нашем сотрудничестве", - подчеркнул премьер.
Также он остановился на текущем состоянии взаимодействия государств в области образования. По его словам, ситуация вокруг бывшего международного образовательного учреждения "Себат" оказала свое влияние на двусторонние отношения. Б.Йылдырым предложил сотрудничество в новом формате, задействовав при необходимости потенциал государственного образовательного фонда "Маариф".

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