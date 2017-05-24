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Троллейбусы с Wi-Fi и пандусами появились в ОшеТроллейбусы с Wi-Fi и пандусами появились в Оше

Депутатов Азербайджана пригласили посетить Кыргызстан в качестве международных наблюдателей на выборах президента

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427848-ru.html

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24 мая 2017, 14:22       Комментарии

В рамках рабочего визита в Стамбул (Турция) спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым.
Как сообщает 24 мая пресс-служба парламента, они обсудили состояние двусторонних отношений между странами.
По словам спикера, межпарламентское сотрудничество является мостом дружбы между братскими народами. Ч.Турсунбеков отметил готовность ЖК провести 7-е пленарное заседание ТюркПА в конце июля.
Также спикер пригласил депутатов Азербайджана посетить Кыргызстан в качестве международных наблюдателей на выборах президента.
В свою очередь О.Асадов отметил, что укрепление межпарламентского сотрудничества будет способствовать углублению двусторонних отношений в целом. "Такие двусторонние встречи положительно влияют на расширение связей по различным направлениям", - заключил он.
В состав делегации вошли депутаты Асылбек уулу Дамирбек и Бахадыр Сулейманов.

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