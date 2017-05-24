Депутатов Азербайджана пригласили посетить Кыргызстан в качестве международных наблюдателей на выборах президента

24 мая 2017, 14:22 Комментарии

В рамках рабочего визита в Стамбул (Турция) спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым.

Как сообщает 24 мая пресс-служба парламента, они обсудили состояние двусторонних отношений между странами.

По словам спикера, межпарламентское сотрудничество является мостом дружбы между братскими народами. Ч.Турсунбеков отметил готовность ЖК провести 7-е пленарное заседание ТюркПА в конце июля.

Также спикер пригласил депутатов Азербайджана посетить Кыргызстан в качестве международных наблюдателей на выборах президента.

В свою очередь О.Асадов отметил, что укрепление межпарламентского сотрудничества будет способствовать углублению двусторонних отношений в целом. "Такие двусторонние встречи положительно влияют на расширение связей по различным направлениям", - заключил он.

В состав делегации вошли депутаты Асылбек уулу Дамирбек и Бахадыр Сулейманов.