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Троллейбусы с Wi-Fi и пандусами появились в Оше

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427847-ru.html

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24 мая 2017, 14:16       Комментарии

ОШ, 24 мая - Sputnik. В Оше начали курсировать 23 современных троллейбуса, поступившие из России по линии Европейского банка реконструкции и развития, сообщает региональный корреспондент Sputnik Кыргызстан.
© Sputnik / Зульфия ТургуноваВ Оше начали курсировать 23 современных троллейбуса, поступившие из России по линии Европейского банка реконструкции и развития В церемонии презентации транспорта приняли участие мэр Айтмамат Кадырбаев, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, руководители городских учреждений и организаций, а также простые горожане. Проехавшись на новых троллейбусах, собравшиеся отметили их качество и удобство.
Двухосный троллейбус с низким уровнем пола рассчитан на одновременный перевоз до 100 человек, в нем 27 сидячих мест. В таком транспорте предусмотрен автономный ход на аккумуляторных батареях, места для инвалидных и детских колясок, установлен аппарель (пандус). Кроме того, в салоне имеется алфавитно-цифровой указатель маршрутов, камеры видеонаблюдения и заднего вида, предусмотрены система электронного билетирования и Wi-Fi.
Сметная стоимость всех приобретенных троллейбусов составила 3 миллиона 98 тысяч 344 евро.

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