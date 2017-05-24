Фермеры просят отсрочить вступление в силу новых техрегламентов ЕАЭС

24 мая 2017, 13:57 Комментарии

Некоторые фермеры республики просят власти отсрочить вступление в силу 18 технических регламентов ЕАЭС. С таким призывом сегодня, 24 мая, на пресс-конференции выступили представители Крестьянско-фермерской партии КР.

По словам лидера партии Куттубека Асылбекова, сельскохозяйственные производители еще не готовы к новым правилам ЕАЭС, а чиновники, несмотря на отчет о проводимой работе, малоэффективно работали с самими производителями.

"На сегодняшний день представители сельскохозяйственного сектора не готовы к требованиям ISO 22000 ХАССПП. Республиканские ветеринарные лаборатории также не оснащены полностью, не хватает кадров. В прошлом году на казахстанской границе простаивали по тысяче тонн груза овощей и фруктов. В СМИ было предупреждение, но мы просим соответствующие органы продлить сроки вступления техрегламентов и провести разъяснительные работы среди населения", - сказал Асылбеков.

По его мнению, надо дополнительно дать предпринимателям мелкого и среднего уровня еще 1-2 года для соответствия производства новым техническим регламентам.

Он отметил, что ранее они обращались в Минэкономики с этой просьбой, но пока ответа не последовало.

На сегодняшний день в республике действуют 16 технических регламентов. 12 августа вступят в силу еще 12 техрегламентов, которые касаются предпринимателей, работающих на внутреннем рынке. Еще один техрегламент ЕАЭС вступит в силу в августе 2019 года.