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Торага: Депутатские группы дружбы между КР и Азербайджаном сблизят страны

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360397_to...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427844-ru.html

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24 мая 2017, 14:12       Комментарии

В рамках рабочего визита в город Стамбул (Турция) торага Жогорку Кенеша КР Чыныбай Турсунбеков встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.
В ходе обсуждения текущего состояния двусторонних отношений между двумя странами, спикер отметил заинтересованность кыргызской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Азербайджаном. "Наши государства связывают многолетнее партнерство и схожесть истории двух братских народов", - отметил Турсунбеков.
Также на встрече торага выразил мнение, что межпарламентское сотрудничество является важным мостом дружбы между двумя братскими народами. "В частности, особую роль в укреплении межпарламентских связей играют депутатские группы дружбы", - добавил он.
Турсунбеков также проинформировал собеседника, что осенью этого года в Кыргызстане состоятся выборы президента и пригласил депутатов Азербайджана посетить республику в качестве международных наблюдателей.
В свою очередь Октай Асадов отметил, что укрепление межпарламентского сотрудничества будет способствовать углублению двусторонних отношений в целом. "Такие двусторонние встречи положительно влияют на расширение связей по различным направлениям", - заключил он.

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