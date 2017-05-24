Торага: Депутатские группы дружбы между КР и Азербайджаном сблизят страны

24 мая 2017, 14:12 Комментарии

В рамках рабочего визита в город Стамбул (Турция) торага Жогорку Кенеша КР Чыныбай Турсунбеков встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

В ходе обсуждения текущего состояния двусторонних отношений между двумя странами, спикер отметил заинтересованность кыргызской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Азербайджаном. "Наши государства связывают многолетнее партнерство и схожесть истории двух братских народов", - отметил Турсунбеков.

Также на встрече торага выразил мнение, что межпарламентское сотрудничество является важным мостом дружбы между двумя братскими народами. "В частности, особую роль в укреплении межпарламентских связей играют депутатские группы дружбы", - добавил он.

Турсунбеков также проинформировал собеседника, что осенью этого года в Кыргызстане состоятся выборы президента и пригласил депутатов Азербайджана посетить республику в качестве международных наблюдателей.

В свою очередь Октай Асадов отметил, что укрепление межпарламентского сотрудничества будет способствовать углублению двусторонних отношений в целом. "Такие двусторонние встречи положительно влияют на расширение связей по различным направлениям", - заключил он.