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Глава ФСБ России: "В Азии и Европе все активней действуют террористы–одиночки"

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-fsb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427843-ru.html

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Футболист "Челси" потратил более миллиона евро на подарки одноклубникам

24 мая 2017, 13:51       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Угрозы со стороны терроризма и экстремизма продолжают нарастать, в этой связи Совет руководителей органов безопасности специальных служб государств-участников СНГ уделяет особое внимание совместному противодействию этому явлению. Об этом на 42-м заседании Совета руководителей органов безопасности специальных служб стран СНГ в Бишкеке сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Устремление международной террористической организации становится шире, интенсивность атак возрастает. Бандиты по-прежнему обладают ресурсами, достаточными для ведения боевых действий. В Азии и Европе все активней действуют террористы-одиночки. Недавние теракты в Санкт-Петербурге, Стокгольме и Манчестере подчеркивают опасность данной тенденции", - сказал он.
Также А.Бортников отметил, что особое значение вызывает и тот факт, что исполнителями террористических актов становятся выходцы из стран Содружества.
"Среди них есть бандиты, принимавшие непосредственное участие в рядах ИГИЛ, а также те, кто недавно попал под влияние группировок. Несмотря на наносящиеся по ИГИЛ существенные удары, эта структура адаптируется к меняющейся ситуации и восстанавливает свои ресурсы. Также Исламское государство ведет массивную пропагандистскую работу", - добавил он и сообщил, что для вербовки экстремисты используют инструменты коммуникации в информационной сфере.

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