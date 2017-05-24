В Бишкеке пройдет социальная дискотека

24 мая 2017, 14:01 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке в реабилитационном центре им. Я.Корчака при Детском реабилитационном центре "Умут – Надежда" 2 июня пройдет вторая социальная дискотека. Об этом агентству "Кабар" рассказала руководитель данного центра Нурайым Айткулова.

По ее словам, дискотеку организовывают волонтеры из Германии. "Целью дискотеки является постепенная интеграция в социальную жизнь наших воспитанников с инвалидностью. Приглашаем всех желающих, будет интересно. Волонтеры к этой дискотеке готовятся уже месяц, и я надеюсь, что все пройдет на высшем уровне. Гостей ждет немецкая выпечка, безалкогольные напитки и много интересного", - заверила она.

Также Н.Айткулова отметила, что на дискотеке будут выступать воспитанники центра и группа "Тумар" - ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме этого она пояснила, почему дискотека называется социальной. "Мы так назвали, чтобы желающие уже знали, что на дискотеке будут люди с ОВЗ и были заранее готовы", - сказала она.

В реабилитационном центре "Умут - Надежда" в данное время находятся 14 воспитанников от 18 до 30 лет с разными диагнозами ДЦП, аутисты и т.д.