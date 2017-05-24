"Кыргызтелеком" просит организации при проведении строительных работ вблизи ВОЛС ставить в известность их компанию

24 мая 2017, 13:48 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. "Кыргызтелеком" призывает строительные организации при проведении строительных работ вблизи магистральных волоконно-оптических линий связи ставить в известность компанию.

Как отметили в пресс-службе компании, это необходимо, чтобы не допустить повреждения линий связи, в противном случае это может привести к серьезным последствиям.

Связисты предупреждают строителей о недопустимости проведения земляных работ без согласования с компанией.

"Кыргызтелеком" напоминает, что проведение работ в охранных зонах линий связи без согласования со службами ОАО "Кыргызтелеком" влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

Если вы стали очевидцами случаев повреждений кабельных линий связи, просим сообщить об этом в оперативно-диспетчерскую службу ОАО"Кыргызтелеком" по телефонам: (0312)60-11-63, (0312)66-28-28.