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"Кыргызтелеком" просит организации при проведении строительных работ вблизи ВОЛС ставить в известность их компанию

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyztel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427841-ru.html

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24 мая 2017, 13:48       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. "Кыргызтелеком" призывает строительные организации при проведении строительных работ вблизи магистральных волоконно-оптических линий связи ставить в известность компанию.
Как отметили в пресс-службе компании, это необходимо, чтобы не допустить повреждения линий связи, в противном случае это может привести к серьезным последствиям.
Связисты предупреждают строителей о недопустимости проведения земляных работ без согласования с компанией.
"Кыргызтелеком" напоминает, что проведение работ в охранных зонах линий связи без согласования со службами ОАО "Кыргызтелеком" влечёт за собой административную и уголовную ответственность.
Если вы стали очевидцами случаев повреждений кабельных линий связи, просим сообщить об этом в оперативно-диспетчерскую службу ОАО"Кыргызтелеком" по телефонам: (0312)60-11-63, (0312)66-28-28.

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