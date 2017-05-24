Фонд "Гражданская платформа" заявляет о ряде нарушений в поправках в закон о выборах президента и депутатов ЖК

24 мая 2017, 13:31 Комментарии

Представители общественного фонда "Гражданская платформа" заявляют о ряде нарушений в поправках в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, которые были приняты во втором чтении на заседании парламента 17 мая. Как сообщила 24 мая на пресс-конференции в АКИpress директор Фонда "Гражданская платформа" Айнура Усупбекова, депутаты в режиме второго чтения внесли ряд изменений в избирательное законодательство, что изменило первоначальную концепцию законопроекта, предложенного рабочей группой и инициаторами.

В частности, по ее словам, внесены изменения в статью, регулирующую порядок формирования избирательного фонда кандидата на должность президента.

Избирательный фонд кандидата в президенты за счет собственных средств составлял ранее 1,5 млн сомов, теперь становится 15 млн сомов; средства политпартий для кандидата были 5 млн сомов, становится 50 млн сомов; пожертвования от физических лиц были 5 тыс. сомов, стали 50 млн сомов, пожертвования от юридических лиц были 500 тыс. сомов, стали 50 млн сомов.

Предельная сумма расходов кандидата ранее не могла превышать 50 млн сомов, теперь сумма расходов не регламентирована, то есть не ограничена.

"Это создает преимущества для олигархов и будет препятствовать приходу новых сил в политику. Кроме того, внесена норма об исключении предельной суммы расходов кандидата за счет средств избирательного фонда, что открывает возможности для подкупа избирателей", - отметила А.Усупбекова.

Как рассказал на конференции юрист Канат Темирболот уулу, статус наблюдателей, направляемых в избирательные комиссии, предлагается разделить на наблюдателей от политпартий или кандидата и на общественных наблюдателей от НПО.

"Таким образом, предлагается ограничить права общественных наблюдателей от НПО, начиная от введения аккредитации в избирательных комиссиях, ограничения права свободно передвигаться и присутствовать на любых участках и комиссиях, до исключения права обжаловать решения и действия избирательного органа, членов избирательного органа в суде", - сказал он.

"Принятие данных норм может подорвать доверие к проведению выборов в Кыргызстане", - добавила А.Усупбекова.

ОФ "Гражданская платформа" призывает депутатов ЖК не принимать этот законопроект и соответственно нормы, регулирующие деятельность НПО, а также обеспечить беспрепятственное наблюдение за выборами со стороны НПО.