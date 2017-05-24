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Завершился снос незаконного трехэтажного строения в Бишкеке (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

          

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427839-ru.html

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24 мая 2017, 13:44       Комментарии

Завершился снос незаконного трехэтажного строения на ул.Сыдыкова 95 в Бишкеке. Об этом АКИpress сообщили в Управлении землепользования и строительства мэрии города Бишкек.
Ранее начальник управления Талант Иманакун уулу сообщал, что Данияр Караев построил трехэтажное здание незаконно, часть участка является муниципальной, часть является территорией школы.
Представитель судисполнения Талант Курманбек уулу заявил, что решение о сносе принято судом Первомайского района, которое вступило в силу.

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