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Атамбаев принял глав спецслужб стран СНГ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427838-ru.html

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Алмазбек Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

А.Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

24 мая 2017, 13:39       Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Президент Алмазбек Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ Они прибыли в Кыргызстан для участия в работе 42-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб. Президент поприветствовал собравшихся и поблагодарил их за работу в области обеспечения безопасности.
Атамбаев отметил, что от качества совместной деятельности спецслужб во многом зависят безопасность и стабильность на пространстве Содружества и только совместными усилиями удастся эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам.

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