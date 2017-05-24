Атамбаев принял глав спецслужб стран СНГ

24 мая 2017, 13:39 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, сообщила пресс-служба главы государства.

© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Президент Алмазбек Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ Они прибыли в Кыргызстан для участия в работе 42-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб. Президент поприветствовал собравшихся и поблагодарил их за работу в области обеспечения безопасности.

Атамбаев отметил, что от качества совместной деятельности спецслужб во многом зависят безопасность и стабильность на пространстве Содружества и только совместными усилиями удастся эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам.